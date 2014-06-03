به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحمت الله اروجی ظهر سه شنبه در نشست ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی استان، اظهار داشت: هیئت های مذهبی در این استان در راستای فرهنگ های مذهبی تلاش بسیاری را انجام می دهند.

اروجی ادامه داد: لازم است هرگونه دعوت های هیئت های مذهبی توسط شورای هیئت های مذهبی صورت گیرد.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه در حال حاضر ما از نظر فرهنگی در شرایط ویژه ای قرار داریم، اذعان داشت: ما باید طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در هر گروه و یا هر موسسه ای که قرار داریم باید در راستای اهداف فرهنگی نظام و مکتب اهل بیت فعالیت کنیم.

اروجی بیان داشت: ما باید سیاست تشویقی در بین هیئت های مذهبی را داشته باشیم که در سال های آینده هم تعداد آنها افزایش پیدا کند و هم کارها مطلوب تر انجام شوند.

در سال جاری رشد چشمگیری در تعداد معتکفین در استان اتفاق افتاد

وی با اشاره به اینکه در سال جاری رشد چشمگیری در اعتکاف اتفاق افتاد است، یادآور شد: 9 هزار و 284 نفر در سال جاری معتکف شدند.

اروجی اظهار داشت: مراسم اعتکاف نیز یک مقوله فرهنگی به شمار می آید که در سال جاری از این ظرفیت فرهنگی در این استان به خوبی استفاده شده است.

وی تصریح کرد: رشد معتکفین در استان چهار محال و بختیاری نسبت به استان های دیگر بالاتر بوده است.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری بیان داشت: دو هزار و 404 نفر دانش آموز در مساجد سراسر استان معتکف شده بودند که نسبت به سال گذشته تعداد آنها افزایش پیدا کرده بود.

وی با اشاره به اینکه 9 ستاد اعتکاف در شهرستان های این استان تشکیل شد، عنوان کرد: ستاد اعتکاف شهرکرد مدیریت خوب در برنامه های اعتکاف داشته است.

اروجی تاکید کرد: همکاری و همیاری برخی مسئولین و دستگاه های اجرایی در مراسم اعتکاف سال جاری نیز قابل تقدیر و تشکر است.