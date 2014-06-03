به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام سید علی اکبر پرویزی خرداد را نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران دانست که آغاز نهضتی بزرگ به رهبری پیامبرگونه بنیانگذار جمهوری اسلامی شد.

در ادامه این پیام آمده است: امام (ره ) با تأسي از دين مبين اسلام به مبازره با استكبار و طاغوت رفت و نداي آزادگي سرداد و اين حركت مقدمه اي شد براي پيروزي انقلاب اسلامي و رستاخيزي براي دنياي اسلام.

استاندار خراسان شمالی در ادامه این پیام آورده است: امام خميني (ره) با شكستن زنجيرهاي زر و زور و تزوير، ايران و جهان اسلام را با انقلابي جاودانه روبرو كرد و روح خدا محوري، خودباوري، كرامت و آزادگي را در كالبد مردم ايران دميد.

وی در ادامه این پیام با بیان اینکه امام (ره) حماسه اي فراموش نشدني در قلب تاريخي بشريت و گوهري گرانبها و ذخيره خداوند متعال در ميان امت اسلامي است، تصریح کرده است: 14 خرداد 1368 سالروز عروج ملكوتي آن عاشق و عارف بزرگ و روز ماتم ملتي در سوگ و فراق محبوب و معشوق و روز وداع ملت با مولا و مقتداي خويش است.

سید علی پرویزی، با تسلیت بیست و پنجمین سالگرد رحلت جانسوز آن پیر سفر کرده به محضر مردم شريف و بزرگوار خراسان شمالی، سالروز قيام خونين 15 خرداد و ياد و خاطره شهداي گرانقدر آن واقعه سرنوشت ساز را گرامی داشته و اعلام کرده است که بار ديگر با آرمانهاي بلند امام راحل عظيم الشأن و با روح شهداي والامقام تجديد ميثاق نموده و توفيق پيمودن ادامه راه آنان را از خداوند متعال مسئلت مي نمایيم.