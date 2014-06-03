به گزارش خبرگزاری مهر، "الکسی پوشکوف" رئیس کمیته روابط خارجی مجلس دومای روسیه مناسبات دوستانه واشنگتن با "پترو پروشنکو" رئیس جمهوری جدید اوکراین را هدفدار خواند. وی در گفتگو با روزنامه ایزوستیا از تلاش دولت آمریکا برای تبدیل کردن اوکراین به کشوری ضد روسیه خبر داد.

پوشکوف با اشاره به تمایل رئیس جمهوری جدید اوکراین به گسترش مناسبات با آمریکا گفت: این تمایل به گونه ای است که گمان می رود برای پروشنکو اتحادیه اروپا در وهله دوم اهمیت است. وی افزود: در حالی که بیشتر مقامات اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد ثبات در اوکراین هستند، ایالات متحده به دنبال تبدیل کردن این کشور به یک کشور ضد روسیه است تا بعد ها به عضویت پیمان ناتو در بیاید.

این مقام دومای روسیه مواضع و تصمیم گیری های مقامات جدید اوکراین را برخلاف واقعیات موجود دانست و تاکید کرد تلاش ها برای ایجاد یک اوکراین ضد روسیه بی نتیجه است و همانطور که مذاکرات روسیه و اوکراین در مورد بحران گازی بین دو کشور نشان داد، پروشنکو ناگزیر به داشتن مناسبات دوستانه با روسیه است.

پوشکوف در بخش دیگری از این مصاحبه گفت روسیه در مجمع عمومی پارلمانی شورای اروپا در ماه جاری میلادی شرکت نخواهد کرد. به گفته وی این اقدام در واکنش به تحریم هایی است که اتحادیه اروپا به بهانه دست داشتن روسیه در تحولات اوکراین، علیه مقامات این کشور اعمال کرده است.

گفتنی است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که به تازگی تور اروپایی خود را آغاز کرده از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست تا با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین دیدار کند.