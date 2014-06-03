به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، مقامات شهر اسلاویانسک واقع در شرق اوکراین از ساقط شدن یک جنگنده و یک بالگرد ارتش اوکراین توسط استقلال طلبان طرفدار روسیه خبر دادند.

پورومارف شهردار خودخوانده این شهر در شرق اوکراین امروز این خبر را اعلام کرد و گفت این جنگنده و بالگرد قصد حمله به شهر را داشته اند که ساقط شدند.



وی همچنین گفت: در جریان درگیری‌های روز سه‌شنبه چهار دستگاه خودروی زرهی ارتش اوکراین نیز از بین رفته است.

این مقام خودخوانده همچنین از کشته شدن 2 تن از افراد مسلح طرفدار روسیه خبر داد.

شمار کشته ها در شرق اوکراین از زمان آغاز عملیات ارتش اوکراین 181 نفر اعلام شده است.