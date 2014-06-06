دفاع از مرزهای آبی و منافع کشور نیازمند اشراف اطلاعاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، خادم بیغم صبح جمعه در بازدید از پایگاه نیروی دریایی ارتش در خارگ اظهار داشت: ایران اسلامی امروز در اوج اقتدار است و این مهم نتیجه تلاش های صورت گرفته در دوران دفاع مقدس و تلاش ایثارگران و رزمندگان است.

وی ادامه داد: پایگاه نیروی دریایی ارتش در خارگ در دوران دفاع مقدس کارهای بسیار بزرگی انجام داده است و امروز نیز با همکاری و همدلی و با تأسی از ائمه اطهار یک پایگاه آماده در این منطقه بسازیم.

جانشین نیروی دریایی ارتش در ادامه بیان داشت: در دوران دفاع مقدس از سوی پایگاه دریایی خارگ عملیات های مختلفی برای مقابله با دشمنان صورت گرفت و امروز نیز این پایگاه نقش بسیار مهمی دارد.

وی با بیان اینکه مأموریت نیروی دریایی در شرایط کنونی در آب‌های آزاد و بین‌المللی است اضافه کرد: اشراف اطلاعاتی در بخش‌های مختلف نقش بسیار مهمی در دفاع از مرزهای آبی و منافع کشور دارد.

بیغم با بیان اینکه باید نیروهای فرامنطقه‌ای را در هر لحظه رصد کرده و زیرنظر داشته باشیم تصریح کرد: پایگاه‌های نیروی دریایی راهبردی ارتش نقش بسیار مهمی در این زمینه دارند.

وی ادامه داد: باید با اشراف اطلاعاتی و رصد فعالیت‌ها برنامه‌های دشمنان را کنترل کنیم و در صورتکی که تحرکی بر علیه کشور مشاهده شد، آن را در نطفه خفه کنیم.