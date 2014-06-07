زن روستايي دختربچه 2 ساله را از چاه 13 متری بيرون كشيد

به گزارش خبرنگار مهر، سمانه دو ساله كه پيش از ظهر چهارشنبه هنگام بازي به داخل يک چاه آب 13 متري واقع در حياط خانه شان سقوط كرده بود با اقدام به موقع و شجاعانه زن همسايه از مرگ حتمي نجات يافت.

مادر اين كودك درباره چگونگي وقوع حادثه به خبرنگار مهر گفت: صبح روز چهارشنبه هفته گذشته سمانه به همراه خواهر بزرگترش در حياط خانه مشغول بازي بود كه ناگهان متوجه سقوط او به درون چاه شدم.

وي ادامه داد: در پي اين حادثه به سرعت موتور دينام را از برق جدا و به اميد ياري كسي در حياط خانه شروع به فرياد و كمك خواهي كردم كه ناگهان يكي از زنان همسايه به سرعت وارد چاه شد و تا رسيدن مردان روستا به محل، عمق 13 متري چاه را طي و با صداي بلند سلامتي سمانه را اعلام كرد و پس از چند دقيقه او را از چاه بيرون كشيد.

بلافاصله خود را به دهانه نيم متري چاه رساندم...

ملكه يحيي بيگي زن 45 ساله اهل روستاي يارآباد از توابع بخش ميربگ جنوبي شهرستان نورآباد و ناجي اين دختر بچه در گفتگوي تلفني به خبرنگار مهر گفت: روز حادثه پس از شنیدن صداي فريادهاي مادر سمانه به سرعت وارد حياط شدم و پس از اطلاع از ماجرا و با توجه به اينكه بيشتر مردان روستا براي جمع آوري محصولات كشاورزي به مزارع رفته بودند و فرصتي براي رسيدن آنها به روستا نبود فكر نجات سمانه به ذهنم خطور كرد.

اين شيرزن روستايي همچنين گفت: بلافاصله خود را به دهانه نيم متري چاه رساندم و در حالي كه مادر سمانه همچنان در حال شيون و زاري بود به داخل چاه رفتم و پس از چند دقيقه خود را در كنار سمانه كوچولو ديدم.

وي ادامه داد: وقتي كه به بالين سمانه رسيدم به سختي نفس مي كشيد بنابراين بلافاصله با طنابي كه همراه داشتم او را به كمر خود بسته و از چاه بيرون كشيدم.

وضعیت عمومی "سمانه" خوب است

در پي نجات معجزه آساي سمانه دو ساله از درون چاه آب 13 متري، ‌اين كودک به كمك اهالي روستا به بيمارستان امام خميني شهرستان الشتر انتقال داده و سپس به بيمارستان شهداي عشاير خرم آباد اعزام شد.

دكتر پيمان اتابكي پزشک شيفت اورژانس بيمارستان شهداي عشاير خرم آباد در خصوص وضعيت عمومي سمانه به مهر گفت: در پي انتقال اين كودک به بيمارستان و با انجام "سي تي اسكن" هاي لازم بر روي سر كه آسيب پذيرترين ناحيه بدن انسان محسوب مي شود مشكل و جراحت خاصي مشاهده نشد.

دكتر اتابكي افزود: به رغم سقوط بيمار به داخل آب علائم خفگي و نفوذ آب به ريه ها مشاهده نشده و تنها وجود يک درد مشكوک به شكستگي در ناحيه آرنج باعث شد كه نامه بستري سمانه به مدت 24 ساعت و تا بهبودي كامل در بيمارستان صادر شود.

اما و اگرهای اقدام شجاعانه زن روستایی

نجات سمانه از مرگ حتمي توسط يك زن روستايي از يك سوي و خطرات و حوادثي كه در پي ورود اين زن به درون چاه مي توانست براي هر دوي آنها رخ دهد از سوي ديگر باعث شد كه درستي عمل انجام گرفته توسط شيرزن روستايي را از يك كارشناس امداد و نجات آتش نشاني جويا شويم.

سجاد كاظمي فرد كارشناس و مامور عمليات آتش نشاني ايستگاه حضرت قائم شهرستان خرم آباد با بيان اينكه شجاعت و رشادت زن روستايي در نجات اين كودك با توجه به فاصله محل حادثه از مراكز امداد و نجات قابل تحسين بوده است، گفت: با این حال به رغم جنبه هاي انسان دوستانه و عاطفي، عمل اين زن روستايي یک اشتباه محض بوده است.

وي با اشاره به اينكه انجام عمليات هاي امداد و نجات از اين قبيل نيازمند نيروهاي آموزش ديده و تخصصي آتش نشاني است عنوان كرد: وورد به چاه آب با عمق 13 متر بدون كپسول اكسيژن و عدم رعايت موارد ايمني عملي بسيار خطرناك است چرا كه بروز هر گونه حادثه اي اعم از لغزيدگي يا ريزش ديواره چاه يا گاز گرفتگي و كمبود اكسيژن در فضاي درون چاه موجب به خطر افتادن جان زن ناجي و كودك و در واقع دو چندان شدن مشكل مي شد.

نجات "سمانه" معجزه خداوند بوده است

اين كارشناس امداد و نجات آتش نشاني همچنين ارتباط مردم با مركز فوريت هاي 125 آتش نشاني هنگام بروز حوادث را قبل از هر گونه اقدامي الزامي دانست و تصريح كرد: در موارد مشابه تماس گرفتن با شماره مركز فوريت هاي آتش نشاني و قبل از هر گونه عملي منطقي ترين كار ممكن است زيرا اين عمل احتمال آسيب بيشتر به مصدوم يا مصدومان حوادث را به ميزان چشم گيري كاهش مي دهد.

كاظمي فرد اضافه كرد: با توجه به فاصله 40 كيلومتري اين روستا از شهرستان دلفان و نيروهاي امدادي شايد نجات اين كودک به دست يک زن روستايي معجزه خداوند بوده است اما در نقاط شهري با بروز هر گونه حادثه و در صورت تماس با مركز آتش نشاني نيروهاي اين مركز در مدت 3 تا 5 دقيقه خود را به محل حادثه رسانده و در خدمت حادثه ديدگان هستند.

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گزارش: فاطمه پناهی