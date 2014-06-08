غیرفعال بودن 35 درصد از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی زنجان/ دولت از صنایع استان زنجان حمایت کند

محسن علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: متاسفانه در سالهای گذشته منابعی که باید در واحدهای تولیدی استفاده شود مورد غفلت واقع شده و این واحدها مورد حمایت قرار نگرفتند.

وی اظهار داشت: دولت تدبیر و امید باید حمایت از واحدهای تولیدی را اولویت کاری خود قرار دهد چرا که توجه به این امر باعث ایجاد اشتغال پایدار در کشور می شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: معضلات اجتماعی و فرهنگی جامعه ناشی از بیکاری است و تحقق اشتغال و رفع معضل بیکاری زمانی امکان پذیر است که حمایت از واحدهای تولیدی مورد توجه دولت باشد.

علیمردانی گفت: منابع بانکی به طور کافی به صنایع دارای مشکل تزریق نمی شود.

وی تاکید کرد:سرمایه گذاری خارجی در استان زنجان به ندرت اتفاق افتاده و شرکت های بزرگ ملی کمتر در این منطقه حاضر به سرمایه گذاری شده اند.



نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر در بخش زیر ساخت ها با مشکل مواجه هستیم و در این میان عدم اجرای مناسب قانون هدفمند سازی یارانه ها در سالهای گذشته موجب ایجاد خسارت جدی در صنایع شده است.



علیمردانی یادآورشد: در بخش اعتبارات ارزی و ریالی در حق استان زنجان اجحاف شده است.



وی با بیان اینکه در زمان پرداخت تسهیلات نیز سیستم به سختی حاضر به پرداخت اعتبارات به واحدهای صنعتی زنجانی است افزود: 27 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار به هفت واحد صنعتی در زنجان پرداخت شده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه 13 شهرک صنعتی در استان وجود دارد تاکید کرد: باید زیر ساختهای لازم برای استقرار و فعالیت واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گیرد.

علیمردانی افزود: دو هزار و 500 هکتار کل زمین شهرک صنعتی است که متاسفانه در این شهرک های صنعتی 35 درصد واحدهای تولیدی مشکل دار بوده و فعال نیستند.

وی تصریح کرد: طی سالهای گذشته بحث یارانه حق تولید به خوبی ادا نشده و در این میان ضربه محکمی به کشور وارد شده است.