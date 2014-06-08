به گزارش خبرنگار مهر، استان بوشهر دارای ظرفیتهای صنعتی بسیار زیادی است که صنایع استان نقش بسیار مهمی در تولید و درآمدزایی در استان داشته باشند و یکی از مهمترین مزایای ان نیز بهبود وضعیت اشتغال در استان است.
در استان بوشهر 19 شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد که این نواحی میتواند نقش مهمی در تولید داشته باشند و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع اقتصاد، توسعه این شهرکها نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصادی خواهد داشت.
تلاشهای بسیار زیادی برای توسعه این شهرکها در نقاط مختلف استان بوشهر صورت گرفته است و زیرساختهای مورد نیاز در این شهرکها توسعه یافته است که اقدامات مهمی نیز در این زمینه در دست اجرا است.
اعطای زمین در شهرکهای صنعتی به متقاضیان با تسهیلات مناسبی صورت میگیرد و بر اساس اعلام مسئولان، این زمینها با شرایط جدید و در اقساط طولانیتری به متقاضیان ارائه میشود.
ارائه تسهیلات مناسب به سرمایهگذاران در استان بوشهر همواره مورد تاکید مسئولان در نشستها بوده است و امیدواریم با ارائه این تسهیلات شاهد رونق بیش از پیش واحدها در شهرکها و نواحی صنعتی استان بوشهر باشیم.
برنامهریزی های بسیار خوبی نیز به منظور گازرسانی به مراکز صنعتی استان بوشهر بوشهر صورت گرفته است و عملیات گازرسانی به واحدهای صنعتی از امروز آغاز شد.
19 شهرک و ناحیه صنعتی در استان بوشهر فعال هستند
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامهریزی گستردهای برای حمایت از سرمایهگذاران در شهرکهای صنعتی استان بوشهر داریم و زمینهای مورد نیاز به متقاضیان سرمایهگذاری در این مناطق واگذار میشود.
سید مهدی صفوی در ادامه، حمایت از سرمایه گذاران صنعتی را اولویت نخست شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر بیان کرد و ادامه داد: مشوقهای بسیار خوبی نیز برای سرمایهگذاران در این مناطق در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه هدف ما حمایت از واحدهای صنعتی فعال در این مناطق است، افزود: در مورد واحدهایی که ارادهای باری تکمیل و اتمام پروژههای خود ندارند نیز نسبت به بازپس گیری زمینها اقدام خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر با اشاره به اینکه هم اکنون 19 شهرک و ناحیه صنعتی در استان بوشهر فعال هستند، تصریح کرد: متقاضیان میتوانند در این شهرکها و نواحی اقدام به گرفتن زمین کنند و از خدمات مورد نیاز بهرهمند شوند.
وی از ایجاد امکان فروش اینترنتی محصولات تولیدی در شهرکهای صنعتی بوشهر خبر داد و اضافه کرد: این امکان با انعقاد یک تفاهمنامه بین صنایع کوچک و پست کشور فراهم شده است که به زودی فعال میشود و گام موثری در فروش محصولات خواهد بود.
صفوی با اشاره به هماهنگیهای صورت گرفته برای ارائه خدمات مشاوره پستی مستمر به صاحبان صنایع تاکید کرد: از مهمترین اهداف این طرح را میتوان پیاده سازی تجارب الکترونیک، پشتیبانی ارسال مواد اولیه و محصولات در حوزه صنایع کوچک و شهرکها و نواحی صنعتی عنوان کرد.
ارائه تسهیلات مناسب برای واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی
معاون برنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تسهیلات مناسبی برای واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی به متقاضیان در استان بوشهر ارائه می شود که میتواند نقش مهمی در توسعه این شهرکها داشته باشد.
علی گرشاسبی با اشاره به افزایش شش ماه بازپرداخت اقساط زمین در شهرکهای صنعتی، بیان داشت: در گذشته این اقساط به صورت 30 درصد نقدی و مابقی طی 30 ماه دریافت میشد که با ارائه تسهیلات جدید، 20 درصد نقدی و ما بقی در اقساط 36 ماهه دریافت میشود.
وی از ارائه تخفیف به متقاضیان دریافت نقدی زمین در شهرکهای صنعتی خبر داد و بیان داشت: تخفیف 12 درصدی خرید زمین در شهرکهای صنعتی استان بوشهر به متقاضیانی که مبلغ زمین را نقدا پرداخت کنند تعلق خواهد گرفت.
معاون برنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر تاکید کرد: همچنین تسهیلات مناسبی نیز به نخبگان، مخترعین و ایثارگران ارائه میشود که تنها 10 درصد مبلغ را نقدی پرداخت میکنند و مابقی را نیز در اقساط 42 ماهه پرداخت خواهند کرد.
حمایت از سرمایه گذاران منطقه ویژه/ لزوم توسعه زیرساختهای صنایع
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر نیز صبح یکشنبه در آئین گازرسانی به واحدهای صنعتی استان بوشهر اظهار داشت: شهرکهای صنعتی نقش بسیار مهمی در توسعه اقصادی دارند و همه مسئولان استان برای حمایت از بخش صنعتی استان آماده هستند.
شاپور رستمی بر لزوم توسعه زیرساختهای مورد نیاز صنایع در استان بوشهر تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: حمایت از سرمایهگذاران منطقه ویژه در دستور کار است و تلاش داریم تا تسهیلات مورد نیاز در اختیار صنایع و متقاضیان قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: توسعه زیرساختهای مورد نیاز در این صنایع میتواند نقش بسیار مهمی در افازیش رغبت به سرمایهگذارای در این بخش داشته باشد و باید از همه ظرفیتها در این زمینه استفاده کنیم.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به اتمام فاز اول گازرسانی شبکه داخلی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر تا اواخر تیرماه، بیان داشت: این طرح با اعتباری بالغ بر 365 میلیون تومان زیر پوشش شبکه گاز قرار میگیرد.
وی با اشاره به اجرای سه هزار و 800 متر شبکه گازرسانی در فاز نخست این شبکه، اضافه کرد: تمام صنایع منطقه ویژه و شرکت های خدماتی در قالب فاز دوم این شبکه با اجرای پنج هزار و 300 متر شبکه، گازرسانی میشوند.
نظر شما