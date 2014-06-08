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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۱۰

بیانی:

سواحل آشوراده همزمان با هفته محیط زیست پاکسازی شد

سواحل آشوراده همزمان با هفته محیط زیست پاکسازی شد

بندرترکمن - خبرگزاری مهر: رئیس اداره محیط زیست شهرستان بندرترکمن گفت: برنامه پاکسازی سواحل جزیره آشوراده به مناسبت هفته محیط زیست و هفته جوان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بیانی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران استان، افزود: این برنامه در راستای اجرایی کردن و تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه جوانان و محیط زیست انجام شد.

وی با تاکید بر همه ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در جزیره آشوراده گفت: حفظ و صیانت از این سرمایه گرانبها با همکاری و مشارکت همه اقشار و گروه ها علی الخصوص جوانان قابل اجرا است.

همچنین مشاور فرماندارشهرستان بندرترکمن در امور جوانان در این باره گفت: این برنامه از چند روز قبل برنامه ریزی شده و از فعالان محیط زیست در سطح استان گلستان دعوت به عمل آمد تا با مشارکت جوانان شهرستان های بندرترکمن و گمیشان اقدام به پاکسازی سواحل جزیره آشوراده نمایند.

یاسر کُر افزود: این اقدام جهت ارتقا فرهنگ محیط زیستی و توجه بیشتر به نظافت، پاکسازی طبیعت و محیط پیرامون است.

وی نشان کرد: خوشبختانه این برنامه با استقبال پرشور فعالان محیط زیست استان گلستان در روز جمعه 16 خرداد 93 با همکاری فرماندار محترم، اداره محیط زیست و اداره شیلات شهرستان بندرترکمن انجام گرفت.

کد مطلب 2306616

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