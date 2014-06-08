قاسم دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیوستنش به تیم ذوب آهن با بیان مطلب فوق اظهار کرد: من خیلی منتظر پرسپولیس ماندم. حتی منتظر شدم تا دایی از سفر خارجی خود برگردد ولی وی جوابم را حتی بعد از بازگشت هم نداد.

وی با بیان اینکه از برسپولیس ناراحت و دلخور است، تاکید کرد: نه جوابمان را دادند و نه پولمان را می‌دهند. بعد از آن مشکلاتی که سال گذشته ایجاد شد و ما موفق شدیم به عنوان نایب قهرمانی برسیم یک نفر هم حالمان را نپرسید. این نامهربانی‌ها همیشه در دلم می‌ماند.

هافبک تیم ذوب آهن درباره دلایل حضورش در این تیم، خاطرنشان کرد: سه چهار روز پیش بود که یحیی گل محمدی (سرمربی تیم ذوب آهن) با من تماس گرفت و از من خواست به تیمش بروم. من به گل محمدی گفتم مشکلی ندارم ولی باید با دایی هم صحبت کنم. ولی علی دایی شب گذشته (شنبه شب) هم جوابم را نداد برای همین با محمد دایی تماس گرفتم و در این خصوص با او صحبت کردم.

دهنوی در ادامه، تصریح کرد: باشگاه پرسپولیس به بازیکنانی که می‌خواست تماس گرفت و از آنها خواست که به تمرین بروند. با من هم تماسی گرفته نشد و به خاطر قولی که به گل محمدی داده بودم، به ذوب آهن رفتم.

وی با اشاره به اتفاقاتی که سال گذشته برایش در پرسپولیس ایجاد شده بود، گفت: من پارسال با سپاهان قرارداد داشتم و به خاطر دایی به پرسپولیس رفتم. با وجود تهمت‌های زیادی که به من زده شد، فقط به خاطر شخص دایی پرسپولیسی شدم و مشکلات زیادی را بعد از آن تجربه کردم. خودم را آماده کرده بودم که امسال همه جوره به پرسپولیس کمک کنم. عزمم را جزم کرده بودم که راحت قراردادم را ببندم و فقط به پرسپولیس فکر کنم ولی شرایط طوری شد که از این تیم جدا شدم.

هافبک تیم ذوب آهن در پایان درباره مشکل قراردادش با باشگاه پرسپولیس، تاکید کرد: قرارداد ثبت شده در فدراسیون فوتبال درست است ولی مبلغ ثبت شده در قرارداد موجود در باشگاه، نصف مبلغ واقعی است! من هنوز نیمی از قراردادم یعنی حدود 500 میلیون تومان از پرسپولیس طلبکارم و امیدوارم این مسئله زودتر حل شود.