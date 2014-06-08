خودروهای ون جایگزین اتوبوس های واحد شهری بجنورد می شوند

روح الله براتیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کم عرض بودن معابر و خیابانهای هسته مرکزی شهر بجنورد و تردد اتوبوس های واحد شهری موجب ترافیک زیاد خودروها در خیابانهای شهر شده و عبور و مرور خودروها را با مشکل مواجه کرده است.

وی اظهار داشت: برای رفع این مشکل و روان سازی ترافیک شهری، به زودی خودروهای ون و مینی‌بوس جایگزین اتوبوس‌ها می‌شوند.

براتیان اظهار داشت: تلاش می کنیم تا از اتوبوسهای واحد شهری در مکانهایی مانند شهرک امام خمینی، ولیعصر، گلستان شهر و ویلاشهر به منظور سرویس دهی به ساکنان این شهرک ها استفاده کنیم.

شهرداربجنورد افزود: به دلیل اینکه تاکسی های آژانس در سطح شهر بجنورد همیشه درحال تردد هستند و برعکس تاکسی های خطی در نقاط مختلف شهر به صورت ثابت برای پر شدن مسافر توقف می کنند، تدبیری اندیشیده شده است تا دو نوع تاکسی آژانس در سطح شهر به صورت ثابت و دیگری به صورت سیار مستقر باشد تا افردی که در مسیرهای مختلف نیاز به تاکسی دارند با مشکل مواجه نشوند.

براتیان تصریح کرد: خیابانهای شمالی و جنوبی شهر بجنورد بسیار کم عرض است و این موضوع باعث شده که با یک طرفه شدن برخی از خیابانهای شهر، شهروندان مجبور به طی مسیرهای اضافی و در نتیجه صرف وقت بیشتر و صرف سوخت اضافی و ... برای رسیدن به مقصد شوند.

وی نداشتن راه ارتباطی محلات بجنورد با یکدیگر، کم عرض بودن معابر ورودی و خروجی هسته مرکزی و نداشتن راست گر در هسته مرکزی را از عوامل اصلی ترافیک در شهر بجنوردعنوان کرد.

شهردار بجنورد تصریح کرد: هم اکنون بازگشایی معابر و برخی از خیابان های شهر با نگاه مدیریت ترافیک در دستور کار قرار دارد که امیدواریم با اجرای آنها شاهد کاهش ترافیک در سطح شهر باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی با 210 هزار نفر جمعیت، هم اکنون دارای یک شهرداری مرکزی و دو شهرداری منطقه یک و دو و همچنین یک شهرداری مهر است.