به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله براتیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس نتایج تحقیق شهرداری بجنورد در زمینه ترافیک در هسته مرکزی این شهر مشخص شده که فرهنگ نادرست پیاده روی مردم مرکز خراسان شمالی مهم ترین دلیل این ترافیک است.

وی اظهار کرد: مردم در بجنورد در طول مسیر خیابان طالقانی مخصوصا از چهارراه امیریه تا 17 شهریور هر لحظه که اراده کنند از پیاده روی یک سمت خیابان به پیاده رو سمت دیگر می روند و اصلا به این مسئله توجه نمی کنند که محل عبور آنها مسیر عابر پیاده نیست.

براتیان این عامل را مهم ترین دلیل ترافیک کور خودروها در این خیابان دانست و افزود: برای رفع این مشکل اصلی ترین راه فرهنگ سازی در این زمینه است.

به گفته وی علاوه بر فرهنگ سازی، شهرداری بجنورد تصمیم گرفته تا با ایجاد مانع در لاین‌های شمالی و جنوبی این مسیر مانع از عبور بی‌ضابطه افراد از عرض خیابان شود.

براتیان عنوان کرد: در این زمینه نصب نرده فلزی هم هزینه زیادی دارد و هم به نوعی توهین به مردم محسوب می شود به همین دلیل شهرداری تصمیم گرفت در بین دو لاین این خیابان مانع طبیعی ایجاد کند.

وی اضافه کرد: در این طرح در مدت سه روز از چهار راه بسیج تا 17 شهریور در چهار لاین شمشاد کاشته شد اما همه این نهال‌ها از سوی مردم و مغازه داران کنده شد.

براتیان تصریح کرد: با این وجود شهرداری همچنان بر اجرای این طرح تاکید دارد و قرار شده باز هم در این مسیر شمشاد کاشته شود و اگر بار دیگر مردم اقدام به ریشه کن کردن نهال ها کنند شهرداری کاشت نهال را به صورت متوالی انجام دهد.

وی می گوید: شهرداری بجنورد این کار را تا جایی ادامه می دهد که سرانجام مردم از ریشه کن کردن نهال‌ها خسته شوند و عبور از مسیر خط کشی شده عابر پیاده در بجنورد به یک فرهنگ تبدیل شود.