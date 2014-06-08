مدارس غیرقانونی فوتبال باید بسته شوند/ احساسم به تیم ملی مثبت است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در حاشیه همایش مدارس فوتبال که امروز یکشنبه در آکادمی ملی فوتبال برگزار شد ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران گفت: در ابلاغیه ای به باشگاه ها اعلام کرده ایم که همه مدارس فوتبال باید تحت پوشش باشگاه ها فعالیت کنند تا اگر مشکلی ایجاد شد یک نهاد پاسخگو باشد.

وی برگزاری همایش مدارس فوتبال را یک اتفاق مثبت و تاثیرگذار خواند و گفت: سازمان لیگ برای فوتبال پایه کشور برنامه دارد. براین اساس هر باشگاهی می تواند 18 بازیکن بگیرد و بقیه را باید از تیم های پایه تامین کند که مدارس فوتبال نقش مهمی در تربیت همین بازیکنان تیم های پایه دارند.

وی افزود: ما قصد داریم لیگ را جوان می کنیم اما اگر می خواهیم این لیگ جوان کیفیت بالایی داشته باشد باید تیم های پایه و مدراس فوتبال به صورت بسیار خوب و علمی کارهایشان ادامه پیدا کند.

رئیس سازمان لیگ حرفه ای خاطرنشان کرد: هرچه در فوتبال پایه هزینه کنیم کم است. به همین خاطر است که می گوییم مدارس فوتبال زیر نظر باشگاه ها باشند تا خروجی خوبی از نظر بازیکن داشته باشند. من معتقدم مدراس فوتبال که به صورت غیرقانونی فعالیت می کنند باید بسته شوند.

مهدی تاج در مورد پیش بینی اش از نتایج تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی گفت: احساس خودم این است که تیم ملی سه بازی خوب انجام می‌دهد اما آنچه در کنار مسائل فنی مهم است، ارائه روح جوانمردی و اخلاق ورزشی در این میدان بزرگ است.

وی در پایان گفت: میلیاردها بیننده این دیدارها را تماشا می کنند و مهم این است که بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بتوانند در کنار مسائل فنی و ارائه فوتبال تماشاگر پسند، از نظر اخلاقی نیز چهره خوبی از ایران را ارائه کنند.