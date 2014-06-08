برنامه های متنوع زیست محیطی در استان مرکزی برگزار می شود

امیر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر شعار امسال هفته محیط زیست را " به نشانه مقابله با گرمایش زمین، صدایتان را بالا ببرید نه سطح دریاها را" اعلام کرد و گفت : برنامه های این هفته با محوریت و بر اساس این شعار اجرا می شود.

وی برگزاری نشست با نمایندگان مجلس، برگزاری نشست با NGO ها و اصحاب رسانه، برپایی نمایشگاه عکس، اجرای آموزش های زیست محیطی در مدارس و ایجاد مدرسه سبز در استان را از جمله برنامه های این هفته در استان عنوان کرد.

وی افزود: اجرای برنامه های مختلف با همکاری صدا وسیما، افتتاح پروژه های زیست محیطی و بهره‌برداری از دو طرح زیست محیطی در شرکت سیمان ساوه و دلیجان و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه شهرک صنعتی مامونیه، انجام معاینه فنی خودروها و بازدید از موزه محیط زیست و باغ وحش را از دیگر برنامه های هفته محیط زیست در استان اعلام کرد.

پانزدهم خرداد هر سال بنام روز جهانی و هفدهم تا بیست و دوم خرداد بنام هفته محیط زیست نامگذاری شده است