جدال پدیده های جوی در آسمان لرستان/ نبرد غبار و رگبار با چاشنی وزش باد شدید

به گزارش خبرنگار مهر، وقوع پدیده گرد و غبار طی 48 ساعت گذشته در استان لرستان موجب استمرار آلودگی هوای استان شده است به طوریکه از ظهر امروز با آغاز وزش باد شدید در اغلب شهرستانهای استان گرد و خاک شدت بیشتری به خود گرفته است.

این در حالیست که مطابق آخرین آمار اعلام شده از سوی مدیر کل محیط زیست استان لرستان در حال حاضر میزان ذرات معلق در هوای استان به 300 میکروگرم بر مترمکعب رسیده است.

بازگیر که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، با یادآوری اینکه استاندارد ذرات معلق در هوای 150 میلکروگرم بر مترمکعب است، شرایط هوای استان در حال حاضر را بسیار ناسالم اعلام کرد.

گرد و غبار دو روزه آسمان لرستان از ظهر امروز با وقوع پدیده های جوی مختلف تعدیل یا افزایش یافته است به طوریکه در برخی شهرستانها با وقوع پدیده رعد و برق از غلظت ذرات معلق در هوا کاسته شده و در برخی دیگر از شهرستانها باد شدید ذرات گرد و خاک را با خود به جاهای مختلف می برد.

در خرم آباد برای دقایقی گرد و غبار، نم نم باران و وزش باد شدید آسمان استان را به هم ریخت و هم اکنون پدیده غالب در مرکز استان وزش باد است.

مدیر کل هواشناسی استان لرستان با ذکر جزئیات وضعیت جوی شهرستانهای مختلف استان به مهر گفت: در حال حاضر با وقوع پدیده رعد و برق در شهرستان دلفان شاهد از بین رفتن پدیده گرد و خاک هستیم و سرعت باد در این شهرستان نیز به 29 کیلومتر در ساعت می رسد.

نورالدین سپهوند ادامه داد: در شهرستان بروجرد دید افقی هفت کیلومتر، سرعت وزش باد 18 کیلومتر بر ساعت و پدیده گرد و غبار بر آسمان این شهرستان حاکم است.

وی با اشاره به وقوع پدیده گرد و خاک و رعد و برق در آسمان شهر الشتر ادامه داد: میزان سرعت وزش باد در این شهرستان 14 کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

سپهوند میزان دید افقی در خرم آباد را هشت کیلومتر ذکر کرد و گفت: علاوه بر پدیده گرد و غبار در حال حاضر مرکز استان شاهد وزش باد شدید به میزان 22 کیلومتر بر ساعت است.

مدیر کل هواشناسی استان لرستان به وضعیت جوی شهر پلدختر اشاره و میزان دید افقی در این شهرستان را هشت کیلومتر اعلام کرد و گفت: سرعت وزش باد در این شهرستان به 14 کیلومتر بر ساعت می رسید.

سپهوند با اشاره به وقوع پدیده وزش باد شدید به میزان 40 کیلومتر بر ساعت در شهرستان کوهدشت اشاره کرد و گفت: در این شهرستان میزان دید افقی به کمتر از شش هزار متر رسیده و هم اکنون شاهد پدیده گرد و غبار هستیم.

وی ادامه داد: در آسمان شهرستان دورود نیز شاهد وزش باد با سرعت 36 کیلومتر بر ساعت، گرد و غبار و کاهش دید افقی به هشت کیلومتر هستیم.

مدیر کل هواشناسی استان لرستان سرعت وزش باد در شهرستان ازنا را 43 کیلومتر بر ساعت عنوان کرد و بیان داشت: گرد و غبار موجود در هوای این شهرستان رفع شده است.

سپهوند آسمان الیگودرز را نیز میزبان پدیده گرد و غبار دانست و از وزش باد با سرعت 14 کیلومتر بر ساعت در این شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به پیش بینی وضعیت هوای استان طی 24 ساعت آینده یادآور شد: وضعیت گرد و غبار موجود در هوای استان تا عصر امروز ادامه خواهد داشت.

مدیر کل هواشناسی استان لرستان افزود: همچنین علاوه بر پدیده گرد و غبار، رشد ابر همراه با وزش باد قابل ملاحظه و رگبار و رعد و برق در آسمان استان پیش بینی می شود.

سپهوند ابراز امیدواری کرد که از فردا دوشنبه از ناپایداری های موجود در هوای استان به تدریج کاسته شود.