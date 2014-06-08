توپوگرافی خاص خرم آباد موجب ماندگاری ذرات گرد و غبار در هوا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین بازگیر عصر شنبه در جلسه شورای برنامه یزی و توسعه لرستان اظهار داشت: در مرکز لرستان واحد آلاینده ای وجود ندارد ولی توپوگرافی خاص خرم آباد، قرارگیری این شهر در دره و همچنین اختلاف ارتفاع 150 متری شهر خرم آباد باعث ماندگاری ذرات گرد و غبار در این شهر می شود.

وی با اشاره به استمرار پدیده گرد و غبار طی سالهای اخیر در لرستان افزود: به دلیل قرارگیری لرستان در نزدیکی مرز کشورهایی که تولید کننده ذرات گرد و غبار هستند به ناچار آلودگی هوا و گرد و غبار تولید شده در این کشورها وارد لرستان و به نوعی آلودگی هوا به لرستان تحمیل شده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان گفت: از دولت می خواهیم که نگاه ویژه ای را به لرستان در زمینه حل مشکل آلودگی هوای این استان داشته باشد.

بازگیر یادآور شد: منبع زیستی و محیطی لرستان بسیار غنی و ارزشمند است به طوریکه 10 درصد از جنگل های کشور در اختیار لرستان قرار دارد و همچنین این استان 25 درصد تنوع زیستی کشور را به خود اختصاص داده است.

وی به برخی دیگر از ویژگی های زیست محیطی لرستان اشاره کرد و تصریح کرد: در لرستان 700 تا دو هزار گونه گیاهی و حدود 236 گونه پرنده و 50 نوع خزنده در این استان وجود دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان افزود: دو نمونه اندمیک ماهی کور و سمندر در لرستان وجود دارد که حفظ این گونه های نادر از اولویتهای جدی محیط زیست بوده که امیدوارم با کمک و مساعدت دولت در این زمینه این امر محقق شود.

بازگیر همچنین خواستار تعطیلی روزهای پنجشنبه در لرستان و شهر خرم آباد شد و گفت: برای کاستن از آلودگی هوای موجود در استان اگر ترتیبی داده شود که روزهای پنجشنبه در لرستان تعطیل اعلام شود مشکلات ناشی از آلودگی تا حدی تعدیل خواهد شد.

وی به بیان ویژگیهای زاگرس پرداخت و خاطرنشان کرد: زاگرس همواره سد دفاعی محکمی در برابر هجوم آلودگی به استان بوده است.

بازگیر به مشکلات به وجود آمده برای منطقه زاگرس اشاره کرد و گفت: زاگرس در حال حاضر با ظهور پدیده زوال بلوط دچار مشکل شده که این امر نیازمند پیدا کردن راه حلی برای رفع مشکل زاگرس است.

وی به ضرورت چاره اندیشی برای رفع مشکلات زاگرس تاکید کرد و عنوان کرد: اهمیت زاگرس کمتر از دریاچه ارومیه نیست و کم توجهی به مشکلات این منطقه خسارات جبران ناپذیری به همراه دارد.