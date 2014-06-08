آسمان لرستان شاهد هفدهمین روز غبارآلود طی سالجاری

محمد حسین بازگیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر میزان ذرات معلق در هوای استان لرستان 260 میکروگرم در مترمکعب است.

وی با بیان اینکه استاندارد ذرات معلق در هوای استان را 150 میکروگرم بر مترمکعب عنوان کرد و بیان داشت: با این تفاسیر هم اکنون میزان ذرات معلق در هوای استان حدود دو برابر حد استاندارد بوده و هوای لرستان در شرایط بسیار ناسالم قرار دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان عنوان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون لرستان شاهد وقوع 17 روز آلوده و همراه با گرد و غبار بوده است.

وی با اشاره به وضعیت آلودگی هوای استان، از شهروندان لرستانی خواست در صورت عدم ضرورت از خروج از منزل و تردد کودکان و سالمندان در این هوای آلوده خودداری کنند و یادآور شد: در موارد ضروری تردد در هوای آزاد باید با رعایت الزامات بهداستی و با استفاده از ماسک صورت گیرد.

استان لرستان سال 88 را با 100 روز آلوده، سال 89 را با 90 روز، سال 90 را با 100 روز غبارآلود، سال 91 را با 90 روز و سال 92 را با 89 روز غبارآلود پشت سر گذاشته است تا به طور متوسط هر سال شاهد آلودگی یک سوم روزهای خود باشد.