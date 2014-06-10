سدها و منابع آبي بهترين فرصت در راستاي توسعه پايدار كردستان هستند

به گزارش خبرگزاري مهر، امیر قادری در جلسه بررسی وضعیت اجرای سد و سامانه انتقال سدهای آزاد و ژاوه در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرای اسنانداری کردستان با بیان این مطلب اظهار داشت: سدها همواره نقش مهمی در توسعه همه جانبه بخش های مختلف استان برعهده داشته اند و در این رابطه پیش بینی و تدوین افق توسعه این بخش می تواند گامی مهم در جهت توسعه پایدار استان محسوب شود.

وی در ادامه خواستار تشکیل کمیته فنی با محوریت دفتر فنی استانداری کردستان به منظور بررسی و پیگیری موانع و مشکلات فراروی این طرح ها و افزایش همکاری سایر دستگاه های اجرایی استان در این زمینه شد.

قادری در ادامه ارائه برنامه زمان بندی برای اتمام این طرح ها از سوی پیمانکاران راضروری برشمرد و خواستار تلاش برای اتمام طرح ها بر طبق برنامه زمان بندی آن شد.

وی برلزوم تسریع در احداث زیرساخت های مورد نیاز از جمله احداث ایستگاه های پمپاژ و نیروگاههای برق مورد نیاز در مسیر سامانه انتقال با هدف بهره مندی هر چه بیشتر روستاییان و کشاورزان و توسعه بخش های مختلف در سطح استان تاکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان بيان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی استان باید در راستای تسریع در تکمیل زیرساخت های این سدها مکاتبات و رایزنی های لازم را با مسئولان وزارت نیرو و دیگر وزارت خانه ها برای حل برخی از موانع و مشکلات این طرح ها را به عمل آورند.

وی در ادامه استفاده از همه ظرفیت های دستگاه های اجرایی استان برای تسهیل در به بهره برداری رسیدن این طرح ها را خواستار شد.

قادری ضمن اشاره بر ضرورت حفظ مباحث زیست محیطی در مراحل مختلف اجرای این طرح ها، در ادامه عنوان کرد: در این زمینه باید احیاء کمیته فنی محیط زیست به منظور شناسایی منابع احتمالی آلوده کننده منابع آبی سدهای استان از جمله سد ژاوه به منظور حفاظت از منابع آبی و حفظ کیفیت این منابع در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

وی در پایان گفت: ساخت سد و توسعه بخش آب در استان تاثیرفراوانی در رونق اقتصادی از جمله در مناطق روستایی کردستان دارد که در این راستا همکاری روستاییان و تلاش آنها برای رفع موانع موجود برای تسریع در اتمام طرح های بخش سد سازی و ساماندهی منابع آبی بسیار حائز اهمیت است.