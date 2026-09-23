قادری: سد ژاوه باید فراتر از یک پروژه عمرانی بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری صبح چهارشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت سد ژاوه در سنندج اظهار کرد: در برنامهریزی برای پروژههای بزرگ عمرانی، نباید صرفاً رسیدن به نقطه پایان یک طرح را به عنوان شاخص موفقیت در نظر گرفت، بلکه لازم است پیامدهای تصمیمات امروز و تأثیر آنها بر منابع و ظرفیتهای استان در سالهای آینده نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: توسعه زیرساختی زمانی میتواند به شکل پایدار دنبال شود که در کنار نیازهای فعلی جامعه، ظرفیتهای طبیعی و زیستمحیطی منطقه نیز در فرآیند تصمیمگیری لحاظ شود و اجرای طرحها با مسئولیتپذیری بیشتری نسبت به محیط زیست همراه باشد.
قادری با اشاره به وضعیت سد ژاوه گفت: این طرح همچنان در حال بررسی است و مجموعه مدیریت استان تلاش میکند با شناسایی موانع موجود و ارزیابی گزینههای پیشرو، مسیر مناسبی برای تعیین تکلیف آن پیدا کند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان ادامه داد: بررسی پروژههایی مانند سد ژاوه نباید تنها از منظر یک طرح عمرانی انجام شود، بلکه لازم است ارتباط آن با الگوی توسعه استان، منابع طبیعی، شرایط منطقه و الزامات محیط زیستی به صورت همزمان مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست و توسعه عمرانی دو مسیر جداگانه نیستند و هر تصمیم عمرانی باید به گونهای اتخاذ شود که کمترین آسیب را به منابع طبیعی وارد کند و امکان بهرهمندی نسلهای آینده از ظرفیتهای استان نیز محفوظ بماند.
ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاهها در طرحهای عمرانی
قادری بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و جامعه علمی را یکی از الزامات تصمیمگیری در پروژههای بزرگ دانست و گفت: تجربه و دانش اساتید، پژوهشگران و متخصصان میتواند در شناخت دقیق شرایط منطقه و ارزیابی پیامدهای طرحهای عمرانی مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: تصمیمگیری بدون دسترسی به دادههای معتبر و مطالعات جامع میتواند هزینههای اضافی و پیامدهایی را به دنبال داشته باشد که در آینده اصلاح آنها دشوار باشد؛ بنابراین لازم است طرحهای عمرانی پیش از ورود به مراحل مهم اجرایی، از ابعاد مختلف کارشناسی بررسی شوند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان درباره سد ژاوه نیز اظهار کرد: تحلیل مطالعات و دیدگاههای علمی و همچنین بررسی نقدهای مطرحشده از سوی پژوهشگران و تشکلهای زیستمحیطی میتواند به شکلگیری نگاه جامعتری نسبت به این طرح کمک کند.
وی ادامه داد: برای تصمیمگیری درباره پروژههای بزرگ باید مجموعهای از عوامل از جمله ظرفیتهای منطقه، نیازهای توسعهای، شرایط زیستمحیطی و نتایج مطالعات علمی در کنار یکدیگر قرار گیرد تا تصمیم نهایی از پشتوانه کارشناسی کافی برخوردار باشد.
شناسایی کانونهای بحران زیستمحیطی
قادری شناسایی نقاط و کانونهای دارای بحران زیستمحیطی را نیز از موضوعات مهم در برنامهریزیهای استان عنوان کرد و گفت: شناخت دقیق این کانونها و مشخص کردن راهکارهای مدیریت و کاهش آثار آنها، میتواند در پیشگیری از گسترش آسیبهای محیط زیستی مؤثر باشد.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی افزود: مسائل مرتبط با پروژههای عمرانی و محیط زیست با فعالیت یک دستگاه به نتیجه نمیرسد و نیازمند همافزایی مجموعههای اجرایی، دانشگاهی و تخصصی است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان خاطرنشان کرد: هرچه تصمیمات در حوزه توسعه عمرانی بیشتر بر دادههای دقیق، پژوهشهای علمی و شناخت واقعی از شرایط استان استوار باشد، امکان حرکت به سمت توسعهای متوازن و کاهش هزینهها و پیامدهای نامطلوب در آینده افزایش خواهد یافت.
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