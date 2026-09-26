پیکر شهید «احمدرضا محمدرضایی» در بوشهر خاکسپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر،پیکر مطهر شهید احمدرضا محمدرضایی، از پاسداران تیپ عملیاتی ۳۹ امام صادق (ع) بوشهر که حین انجام مأموریت در سانحه رانندگی به شهادت رسید، با حضور گسترده مردم تشییع و در گلزار شهدای بوشهر خاکسپاری شد.

آیین تشییع پیکر مطهر شهید احمدرضا محمدرضایی صبح شنبه با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، فرماندهان نیروهای مسلح و جمعی از مسئولان استانی از محل بسیج مرکزی بوشهر آغاز شد و پیکر این شهید والامقام تا گلزار شهدای بهشت صادق بر روی دستان مردم قدرشناس بدرقه شد.

آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، در گلزار شهدای بهشت صادق بوشهر، نماز را بر پیکر مطهر این شهید والامقام اقامه کرد. در این مراسم، فرماندهان و نیروهای مسلح استان نیز دوشادوش مردم به ادای احترام به مقام شامخ شهید پرداختند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم باشکوه با سردادن شعارهای کوبنده هیهات منا الذله، حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، ضمن اعلام وفاداری به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، بر تداوم راه سرخ شهدا و ایستادگی همه‌جانبه در برابر جبهه استکبار تأکید کردند.

این پاسدار سرافراز که در حین انجام مأموریت و بر اثر سانحه به خیل یاران شهیدش پیوسته بود، پس از اقامه نماز و تشییع حماسی، در جوار همرزمان گلگون‌کفن خود در گلزار شهدا بهشت صادق بوشهر به خاک سپرده شد.