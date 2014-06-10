آزادی قریب الوقوع منطقه راهبردی الملیحه/ جنگ داعش و النصره بر سر منابع نفتی

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش سوریه طی دو ماه اخیر درگیری های سنگینی را با گروههای تروریستی در منطقه راهبردی الملیحه در منطقه الغوطه دمشق داشته است.

منابع میدانی سوری در گفتگو با روزنامه لبنانی الاخبار اعلام کردند: منطقه الملیحه از لحاظ نظامی آزاد شده محسوب می شود و شمار اعضای گروههای مسلح در این منطقه راهبردی که در مناطق شمالی متمرکز شده اند به 50 نفر نمی رسد.

ارتش سوریه در آخرین درگیریها با گروههای تروریستی در منطقه الملیحه بخشی دیگر از ساختمانهایی را که تروریستها در آن متمرکز بودند ، تحت سیطره خود درآورد. گروههای تروریستی از این ساختمانها برای حمله به ارتش سوریه استفاده می کردند.

ارتش سوریه در این ساختمانها مقادیر زیادی تسلیحات، آثار باستانی مختلف و مقادیری طلا کشف و ضبط کرد.

دیگر تحولات امنیتی سوریه به شرح زیر است:

- یک منبع عشایری در گفتگو با روزنامه سعودی الوطن اعلام کرد: گروههای تروریستی النصره و داعش تلاش دارند از عشایر ساکن در منطقه البقاره دیرالزور برای جنگهای خود بر سر منابع نفتی سوء استفاده کنند.

وی اعلام کرد: این گروههای تروریستی برای مجبور کردن عشایر به حضور در نبردهای خود از ابزارهای تشویق و ارعاب به صورت همزمان بهره می جویند. مناطقی از شمال سوریه به ویژه در استان دیرالزور دارای ذخایر نفتی است که بخشی از آن همچنان تحت سیطره گروههای تروریستی قرار دارد.

- منابع امنیتی در سوریه اعلام کردند: گروه تروریستی جیش الاسلام در راستای انجام عملیاتهای آینده خود در حلب نیروهایش را به چهار بخش تقسیم کرده است. بنابراین گزارش، جیش الاسلام نیروهای خود را در چهار بخش شمالی، جنوبی، شرقی و غربی حلب تقسیم کرده و در عملیتهای آینده هر کدام از آنها مجزا عمل می کنند.

- ارتش سوریه در پی درگیری با گروههای تروریستی به طور کامل بر منطقه تله القرعه در حومه حلب سیطره پیدا کرد.

- نیروهای امنیتی سوریه به مواضع گروههای تروریستی در حومه درعا و حمص یورش برده و شمار زیادی از آنها را به هلاکت رساندند.

- حملات خمپاره ای گروههای تروریستی به مناطقی از لاذقیه تلفات جانی در پی نداشت و تنها باعث آسیب دیدن برخی ساختمانها شد.

- هلال احمر سوریه با همکاری صلیب سرخ جهانی به مناطقی از حومه غربی حلب کمکهای بشردوستانه ارسال کرد.