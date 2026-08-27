به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرفندی با اشاره به برنامه‌های وزارت بهداشت برای توسعه تخت‌های بیمارستانی در استان سیستان و بلوچستان، گفت: در حوزه سلامت، موضوع گسترش تخت‌ها را داریم؛ چون در این استان نسبت به جمعیت، مقداری کمبود تخت داریم. این یکی از برنامه‌هایی است که داریم و در چابهار و ایرانشهر نیز آن را دنبال کرده‌ایم و خواهیم کرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: همچنین موضوع پیگیری تکمیل شبکه بهداشت استان را داریم. این موضوع را با آقای استاندار صحبت کرده‌ایم و امروز نیز در شورای اداری استان با یکدیگر درباره آن صحبت خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: تصمیم جدی ما این است که شبکه بهداشت و درمان، خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی را با کمک یکدیگر محقق کنیم تا در دولت چهاردهم و در همین ایام و حداکثر تا پایان سال، بتوانیم کامل کنیم.

ظفرقندی همچنین تقویت ناوگان اورژانس استان عنوان کرد و گفت: پهناوری و پراکندگی این استان نیاز دارد که ناوگان اورژانس قوی داشته باشیم و پایگاه‌های اورژانس بین‌شهری نیز باید کامل شود.

وی افزود: در این دولت تاکنون حدود ۲۷ آمبولانس برای تکمیل این ناوگان داده‌ایم؛ از شمال استان تا جنوب و از شرق تا غرب. اما یک حرکت جدی‌تر را با کمک آقای استاندار، به نسبت ۵۰ ـ ۵۰ و با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد انجام خواهیم داد تا بتوانیم ۵۰ آمبولانس دیگر نیز به اینجا اضافه کنیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: این موضوع کمک می‌کند دسترسی بیماران و رسیدگی به موارد اورژانسی بهتر و مطلوب‌تر انجام شود.