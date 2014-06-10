نشست منطقه ای امور خانواده و بانوان در تمامی استانهای کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست منطقه ای امور خانواده و بانوان در کرمانشاه از صبح سه شنبه کار خود را آغاز کرد.

در این نشست، مشاور وزیر کشور در امور زنان اظهار داشت: هدف اصلی از برگزاری چنین نشست هایی تصمیم گیری و تصمیم سازی برای تعامل با مسئولان دفاتر بانوان استانهای کشور است.

فهیمه فرهمندپور گفت: طبق برنامه ریزی های که وزارت کشور داشته است، تا قبل از پایان سالجاری این دوره از نشست ها در تمامی استانهای کشور برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه مدیران امور خانواده و بانوان استانداریهای کشور باید با یک همراه در این نشست ها حضور داشته باشند، بیان داشت: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته در هر یک از این نشست ها یک موضوع و محور مورد بررسی و تبادل نظر طرفین حاضر قرار خواهد گرفت.

وی هدف دیگر این نشست ها را هماهنگی بیشتر در بین این قشر بزرگ جامعه عنوان کرد و گفت:همچنین ما قصد داریم که در این نشست ها به بیان مشکلات و راهکارهای حل آنها در حوزه بانوان و خانواده بپردازیم.

این نشست به مدت دو روز برگزار می شود که در آن نمایندگان امور بانوان استانهای کردستان، ایلام، همدان، لرستان، خوزستان، مرکزی و کرمانشاه حضور دارند.