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۲۰ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۱۲

2 روز تا آغاز جام جهانی 2014؛

شماره بازیکنان تیم نیجریه اعلام شد/ آمونیکه 9 می‌پوشد، اوبی‌میکل 10

شماره بازیکنان تیم نیجریه اعلام شد/ آمونیکه 9 می‌پوشد، اوبی‌میکل 10

شماره‌های بازیکنان تیم فوتبال نیجریه در جام جهانی 2014 برزیل درحالی اعلام شد که امانوئل آمونیکه شماره 9، جان اوبی‌میکل شماره 10 و ویکتور موزس شماره 11 را برتن خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شماره پیراهن نفرات تیم ملی فوتبال نیجریه نخستین حریف تیم ملی ایران، از سوی سایت اعلام شد که امانوئل آمونیکه مهاجم تیم فنرباغچه ترکیه شماره 9 و جان اوبی میکل مهاجم تیم چلسی انگلستان شماره 10 این تیم را در جام جهانی بر تن می‌کند.

اسامی بازیکنان تیم ملی نیجریه و شماره پیراهن آنها در جام جهانی 2014 برزیل به شرح زیر است:
1- ونسان انی‌یاما (لیل فرانسه)
2- ژوزف یوبو (نوریچ سیتی انگلستان)
3- اچکی اوگیننی (انگورنجرز)
4- رویبن گابریل (واسلند بلژیک)
5- افه آمبروسه (سلتیک اسکاتلند)
6- آزوبیک اگوویک (واری نیجریه)
7- احمد موسی (زسکا مسکو روسیه)
8- پتر اودم وینگه (استوک سیتی انگلستان)
9- امانوئل آمونیکه (فنرباغچه ترکیه)
10- جان اوبی میکل (چلسی انگلستان)
11- ویکتور موزس (لیورپول انگلیس)
12- کان اودونلامی (سانشاینگ استارز)
13- جوون اوشان ویا (آشدود ایسلند)
14- گوتفری اوبو بانو (قیصراسبور ترکیه)
15- رامون عزیز (آلمریا اسپانیا)
16- اوستین اجیده (هاپوئل رژیم اشغالگرقدس)
17- اوگنی اونازی (لاتزیو ایتالیا)
18- میشل باباتونده (وولین اوکراین)
19- اوشه انووفوز (هرنون هلند)
20- میشائل اوچیبو (بروژ بلژیک)
21- ژیگوزی آگبین (کومب یونایتد انگلستان)
22- کنت اومه‌رو (میدلزبرو انگلستان)
23- شولا آمه‌اوبی (نیوکاسل انگلستان)

کد مطلب 2308468

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