به گزارش خبرنگار مهر، شماره پیراهن نفرات تیم ملی فوتبال نیجریه نخستین حریف تیم ملی ایران، از سوی سایت اعلام شد که امانوئل آمونیکه مهاجم تیم فنرباغچه ترکیه شماره 9 و جان اوبی میکل مهاجم تیم چلسی انگلستان شماره 10 این تیم را در جام جهانی بر تن میکند.
اسامی بازیکنان تیم ملی نیجریه و شماره پیراهن آنها در جام جهانی 2014 برزیل به شرح زیر است:
1- ونسان انییاما (لیل فرانسه)
2- ژوزف یوبو (نوریچ سیتی انگلستان)
3- اچکی اوگیننی (انگورنجرز)
4- رویبن گابریل (واسلند بلژیک)
5- افه آمبروسه (سلتیک اسکاتلند)
6- آزوبیک اگوویک (واری نیجریه)
7- احمد موسی (زسکا مسکو روسیه)
8- پتر اودم وینگه (استوک سیتی انگلستان)
9- امانوئل آمونیکه (فنرباغچه ترکیه)
10- جان اوبی میکل (چلسی انگلستان)
11- ویکتور موزس (لیورپول انگلیس)
12- کان اودونلامی (سانشاینگ استارز)
13- جوون اوشان ویا (آشدود ایسلند)
14- گوتفری اوبو بانو (قیصراسبور ترکیه)
15- رامون عزیز (آلمریا اسپانیا)
16- اوستین اجیده (هاپوئل رژیم اشغالگرقدس)
17- اوگنی اونازی (لاتزیو ایتالیا)
18- میشل باباتونده (وولین اوکراین)
19- اوشه انووفوز (هرنون هلند)
20- میشائل اوچیبو (بروژ بلژیک)
21- ژیگوزی آگبین (کومب یونایتد انگلستان)
22- کنت اومهرو (میدلزبرو انگلستان)
23- شولا آمهاوبی (نیوکاسل انگلستان)
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