به گزارش خبرنگار مهر، شماره پیراهن نفرات تیم ملی فوتبال نیجریه نخستین حریف تیم ملی ایران، از سوی سایت اعلام شد که امانوئل آمونیکه مهاجم تیم فنرباغچه ترکیه شماره 9 و جان اوبی میکل مهاجم تیم چلسی انگلستان شماره 10 این تیم را در جام جهانی بر تن می‌کند.

اسامی بازیکنان تیم ملی نیجریه و شماره پیراهن آنها در جام جهانی 2014 برزیل به شرح زیر است:

1- ونسان انی‌یاما (لیل فرانسه)

2- ژوزف یوبو (نوریچ سیتی انگلستان)

3- اچکی اوگیننی (انگورنجرز)

4- رویبن گابریل (واسلند بلژیک)

5- افه آمبروسه (سلتیک اسکاتلند)

6- آزوبیک اگوویک (واری نیجریه)

7- احمد موسی (زسکا مسکو روسیه)

8- پتر اودم وینگه (استوک سیتی انگلستان)

9- امانوئل آمونیکه (فنرباغچه ترکیه)

10- جان اوبی میکل (چلسی انگلستان)

11- ویکتور موزس (لیورپول انگلیس)

12- کان اودونلامی (سانشاینگ استارز)

13- جوون اوشان ویا (آشدود ایسلند)

14- گوتفری اوبو بانو (قیصراسبور ترکیه)

15- رامون عزیز (آلمریا اسپانیا)

16- اوستین اجیده (هاپوئل رژیم اشغالگرقدس)

17- اوگنی اونازی (لاتزیو ایتالیا)

18- میشل باباتونده (وولین اوکراین)

19- اوشه انووفوز (هرنون هلند)

20- میشائل اوچیبو (بروژ بلژیک)

21- ژیگوزی آگبین (کومب یونایتد انگلستان)

22- کنت اومه‌رو (میدلزبرو انگلستان)

23- شولا آمه‌اوبی (نیوکاسل انگلستان)