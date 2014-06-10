اهدای لوح یادبود شیخ سلمان به کفاشیان/ حضور ایران در منطقه مرکزی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مجمع عمومي کنفدراسيون فوتبال آسيا دوشنبه در برزيل برگزار شد که علی کفاشیان رئیس و مهدی محمدنبی دبیر فدراسیون فوتبال در این نشست حضور داشتند.

در حاشیه برگزاری این نشست، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به روسای فدراسیون‌هایی که به جام جهانی 2014 برزیل راه یافته‌اند، لوح یادبود اهدا کرد.

در این مجمع، با پيشنهاد ايران مبني بر به وجود آمدن منطقه‌ای جديد در آسيا متشکل از کشورهای افغانستان، ايران، قرقيزستان، تاجيکستان و ترکمنستان موافقت شد که اين بدين معناست منطقه جنوب آسيا که از 13 فدراسيون تشکيل شده، به دو منطقه مرکز و جنوب تقسيم می‌شود.

بر این اساس ايران و کشورهای فارس زبان بالا، در منطقه مرکز جای می‌گيرند و بدين ترتيب قاره‌کهن به پنج منطقه تقسيم خواهد شد.