مردم در انتخابات 24 خرداد خواستار تحقق سلامت اداری شدند/ خستگی مردم از گزارشات غیر واقعی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی ظهر روز سه شنبه با بیان این مطلب در چهارمین جلسه شورای اداری استان مرکزی در سال 93 ضمن گرامیداشت اولین سالگرد بزرگداشت انتخابات 24 خرداد افزود: ملت ایران در سال 92 با حضور گسترده پای صندوق های رای ضمن لبیک به فرمان رهبر خویش در راستای تحقق حماسه سیاسی در سالی که به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده بود خواسته های خویش از دولت یازدهم را اعلام کردند.

وی با اشاره به شعارهای تبلیغاتی و اعلام برنامه های دکتر روحانی در نشست های صدا و سیما و مناظره های تلویزیونی گفت: رای قاطع مردم به حجت الاسلام دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور دولت یازدهم رای به قرارهایی بود که ایشان با مردم گذاشتند و مهمترین این قرارها برقراری سلامت اداری در بدنه دولت بود.

مقیمی با تاکید بر ضرورت توجه مدیران دستگاه های اجرایی به مسئولیت های قانونی که به عهده آنهاست گفت: باید تمام همت و تلاش خود را به کار بگیریم تا مطالبات مردم که در نهایت به انتخاب دکتر روحانی در سال گذشته ختم شده است جامه عمل بپوشانیم.

مدیران از تفسیر قانون خودداری کنند

وی با تاکید بر قانونمداری دولت به عنوان دیگر وعده مهم و اساسی روحانی به ملت ایران افزود: قانونمداری نیز از دیگر وظایف مدیران دستگاه های اجرایی فعال در دولت یازدهم است خواسته ای که باید مدیران آن را نصب العین خود قرار داده و به آن عمل کنند.

استاندار مرکزی در ادامه با تاکید بر ضرورت خودداری جامعه مدیریت استان از تفسیر قوانین موجود گفت: مدیران استان باید قانون را همانگونه که هست عمل کنند و از تفسیر قانون در جایی که به صلاحشان نیست خودداری کنند.

مقیمی با بیان این که قوانین باید به همان شکل که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اجرا کنند بیان داشت: شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی فقط در جایگاهی قرار دارند که اجازه تفسیر قوانین را داشته و این امر از عهده مدیران دولتی خارج است.

وی ادامه داد: مردم دولتی قانونمدار می خواهند و نباید اجازه داد با بی توجهی به قانون سلامت اعتماد مردم به دولت زیر سوال برود.

استاندار استان مرکزی سلامت اداری را دیگر خواسته به حق مردم برشمرد و گفت: مردم از دولت می خواهند که کارگزارانش آدمهای سالم باشند و تا پایان وقت اداری خود را پاسخگوی مردم بدانند.

مقمیی با تاکید بر ضرورت انجام کارها با رعایت اصل سلامت در سیستم اداری افزود: نظام جمهوری اسلامی نظامی منبعث از اسلام ناب محمدی است و مردم توقع دارند در این نظام سلامت اداری در اولویت کاری دولت باشد.

وی با بیان این که دکتر روحانی به موضوع سلامت اداری توجه ویژه دارد افزود: این موضوع همواره در نشست های استانداران مورد تاکید قرار می گیرد.

بیت المال امانت مدیران است

استاندار مرکزی در ادامه گفت: بیت المال امانت دست مدیران دستگاه های اجرایی است و مدیران باید امانتداران خوب مردم باشند.

مقیمی ادامه داد: مردم خواهان مدیریت مدیران امانتدارند و دولتی را حمایت می کنند که کارگزارانش امانتداران نظام جمهوری اسلامی ایران باشند.

وی با بیان اینکه مدیران دستگاه های اجرایی باید از ابتدایی ترین تا بالاترین امکانات ادارت کل به دقت حفاظت و حراست کنند افزود: مردم تا جایی مشکلات اقتصادی و معیشتی را تحمل می کنند که بدانند مدیران راس کار انسانهایی امین و امانتدارند و آنجا که احساس کنند حراست کافی از اموال بیت المال صورت نمی گیرد حمایت خود از دولت را قطع خواهند کرد و در برابر مشکلات اقتصای پیش روی کشور سکوت نمی کنند.

استاندار استان مرکزی با تاکید بر ضرورت لزوم تامین آرامش روانی در جامعه گفت: هرگاه سخن از فساد اقتصادی و... از سوی دست اندرکاران دولتی در جامعه پیچیده می شود موج نگرانی در جامعه براه افتاده و مردم آرامش خود را از دست می دهند این درحالیست که با کمی دقت نظر و عایت اصول پاکدستی و امانتداری می توان آرامش را در جامعه حاکم کرد.

مردم از گزارشات غیرواقعی دیگر خسته شدند

استاندار خواسته دیگر مردم از دولت یازدهم را خدمت صادقانه رئیس جمهور و مجموعه دولت دانست و گفت: مجموعه مدیران باید خدمت صادقانه را وظیفه خود بدانند نه آنکه از آن به عنوان منتی بر سر مردم قلمداد کنند.

وی با بیان این که مردم از گزارشات غیر واقعی دیگر خسته شده اندگفت: مدیران نباید با ارائه گزاروشات غیر واقعی مردم را نسبت به نظام و دولت بد بین کنند بلکه باید با ارائه گزارشی از روند واقعیت امور و بیان مشکلات موجود بر سر راه مردم را از شرایط واقعی کشور آگاه کنند تا توقعی خارج از این موقعیت برای مردم ایجاد نشود.

توجه دولت به حوزه فرهنگی ضروری است

استاندار استان مرکزی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری با محوریت موضوعات فرهنگی و اقتصادی گفت: توجه به مسائل فرهنگی از وعده های دولت دکتر روحانی به مردم بود که نقش بسزایی نیز در انتخاب وی از سوی مردم داشت موضوعاتی که باید با توجه به نامگذاری سال 93 از سوی مقام معظم رهبری بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.

مقیمی ادامه داد: اگر چه حوزه فرهنگی در کشور ما متولیان بسیاردارد اما آن بخش که بر عهده دولت است باید دلتمردان توجه ویژه کنند.

وی افزود: باید دولتمردان جای موضوعات فرهنگی را در کشور باز کنند بستری فراهم کنند تا در سایه حل مشکلات فرهنگی تمامی مشکلات پی روی کشور حل شود.

استاندار استان مرکزی گفت: تمامی چالشهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی کشور ناشی از بی توجهی به مسائل فرهنگی است که اگر مشکلات فرهنگی حل شود بخش قابل توجهی از مشکلات کشور حل خواهد شد.

ماموریت مدیران استان مرکزی ایجاد اشتغال برای 50 هزار بیکار

مقیمی امروز همچنین قراری با مدیران خویش گذاشت و از آنها خواست با ورود جدی به حوزه اشتغال مشکل بیکاری 50 هزار جوان بیکار این استان را رفع کنند.

وی در این رابطه گفت: وجود معضل بیکاری در استان صنعتی مرکزی قابل قبول نیست و بر همه مدیران است تا با ایجاد بسترهای اشتغالزایی و سرمایه گذاری در استان مرکزی زمینه های ریشه کنی این مشکل بزرگ را فراهم کنند.

استاندار مرکزی با بیان این که این 50 هزار بیکار جویای کار استان مرکزی مطمئنا در بین خانواده های تمامی مدیران نیز پیدا می شود گفت: چگونه می خواهیم وقتی هنوز مشکل اشتغال جوانان را حل نکرده ایم انها را به سمت ازدواج رهسپار کرده و توقع داشته باشیم یک جوان بیکار بتواند از عهده هزینه های یک زندگی برآید؟

مقیمی با تاکید بر ضرورت بستر سازی بر جذب سرمایه گذاران در استان مرکزی گفت: در بخش دولتی شاید بتوانیم تنها پنج درصد بیکاران استان را سر کار ببریم و 95 درصد مابقی باید توسط بخش خصوصی مشغول به کار شوند.

وی ادامه داد: نمی گوییم برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کنید یا دست آنها را ببوسید بلکه مدیران باید با کاهش بروکراسی های اداری در حوزه واگذاری مجوزها زمینه سرمایه گذاری آنها را در استان فراهم کنند.

استاندار مرکزی با اشاره به رشد اقتصادی منفی در سال گذشته گفت: اگر فکر راه چاره ای برای جبران این رشد منفی نباشیم اشتغال موجود در استان را نیز از دست خواهیم داد.