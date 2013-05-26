گردونه انتخابات استان مرکزی به حرکت درآمد/ آقای رئیس جمهور سلام!

به گزارش خبرنگار مهر، استان مرکزی که در مرکز کشور جاخوش کرده است، با داشتن بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت، در انتخابات مجلس در سال 90، حدود 900 هزار نفر واجد شرایط رای دادن بودند.



آقای رئیس جمهور سلام



قدرت تفکر و اختیار از ویژگی های انسان است، هر یک از اختیارات و به تبع آن انتخاب های انسان می تواند مسیر و چشم انداز زندگی او را مشخص کند. این روزها مردم سرزمین ایران می روند تا با تکیه بر اختیار و با قدرت تفکرشان انتخابی جدید را رقم بزنند که بی شک در سرنوشت خود و اطرافیانشان موثر است.

اکنون یکی از مهم ترین بحث های محافل مختلف، دنبال کردن خبرها در رسانه ها، گمانه زنی ها و اظهار نظرهای مختلف نشان از تکثر سلایق و نظرها دارد که حساسیت و اهمیت این امر را بیشتر نمایان می کند.



به فکر جوانان باشد

خانم زاهدی می گوید: من قطعا در انتخابات شرکت می کنم و فکر می کنم اینکه برخی ها از شرکت نکردن دم می زنند در اصل دارند از مسئولیت شانه خالی می کنند.

این دانشجوی اراکی ادامه می دهد: البته انتخاب صحیح و درست نیاز به بررسی و تحقیق دارد.

وی با بیان اینکه سعی می کند بیشتر برنامه های نامزدها را رصد کند، می افزاید: من به عنوان یک جوان از رئیس جمهور توقع دارم که به فکر جوانان باشد، مسئله اشتغال یک معضل است که بسیاری از جوانان با آن روبرو هستند، امیدوارم هریک ازآقایان که با اکثریت آرا به این مسئولیت می رسد در اشتغال زایی، کارآفرینی و تولید ثروت تلاش کند.

زاهدی با اشاره به اینکه ما توقع نداریم که در همان ابتدا تمام مشکلات کنونی حل شود، اظهار می کند: اگر رئیس جمهور برنامه و چشم انداز مشخص داشته باشد، با گذشت زمان مسیر حل مشکل مرتفع می شود.



نامزدها وعده بی عمل ندهند

اکبری با بیان اینکه در انتخابات شرکت می کند، می گوید: سعی می کنم بهترین انتخاب را داشته باشم هرچند فرصت شناخت کاندیداها کوتاه و رسیدن به آگاهی کامل بسیار سخت است.

وی با بیان اینکه شناخت نسبی نسبت به برخی کاندیداها دارد، اظهار می کند: برنامه های انتخاباتی و شعارهای کاندیداها نباید در حد یک وعده عمل نشدنی بماند، امیدوارم که کاندیداها حرف ها و قول هایی را بزنند که عملی کردن آن میسر باشد.

اکبری ادامه می دهد: مشکل اقتصادی و معیشتی هم اکنون در صدر مشکلات عامه مردم قرار دارد، امیدوارم که رئیس جمهور برای مساعد شدن آن برنامه ای حساب شده داشته باشد.



رئیس جمهور مردم را دوست داشته باشد

یک رای اولی می گوید: من برای اولین بار می توانم پای صندوق رای بروم و این برایم خیلی هیجان دارد.

محدثه عسگری معتقد است که رئیس جمهور باید دلسوز باشد و مردم کشورش را دوست داشته باشد.

او که دوست دارد که رئیس جمهور کاری کند که دانشگاه رفتن آسان تر شود می گوید: من در انتخاب از مشاوره پدر و مادرم کمک می گیرم، هرچند به خاطر امتحان ها نمی توانم تمام برنامه های نامزدها را ببینم.



به فکر تسهیل ازدواج باشد

خانم میرزایی هم می گوید: من به عنوان یک مادر از رئیس جمهورمی خواهم کاری کند تا ازدواج راحت تر شود.

این خانم خانه دار می افزاید: با این گرانی کالا و مسکن ازدواج برای فرزندانمان یک کار سخت شده است، چرا کسی به فکر این مسائل نیست بخدا اگر این مشکل حل شود، خیلی از مشکلات چون فساد اخلاقی کمتر می شود.



ملت جلوی دشمن ایستاده، رئیس جمهور قدر ملت را بداند

یاری که کارمند بازنشسته است، می گوید: ملت ایران همیشه پشتیبان نظام بوده اند و بی شک این بار نیز در برابر این همه تبلیغات و هجمه دشمن، باز هم حماسه خواهد آفرید.

وی معتقد است: رئیس جمهور باید قدر ملت را بداند و با تمام قوا با انتخاب هیئتی کارشناس و کاربلد به فکر حل مشکلات مردم باشد.

یاری با بیان اینکه بی کاری و تورم هم اکنون از مشکلات و دغدغه های اصلی در کشور است، می افزاید: امیدواریم که رئیس جمهور برای حل این مسائل برنامه داشته باشد و از الگوهای اقتصادی مناسب استفاده کند.

وی با تاکید بر اینکه انتخاب باید دور از هیجان و احساسات زودگذر باشد، می افزاید: باید رئیس جمهور را با آگاهی کامل انتخاب کرد زیرا این انتخاب در زندگی ما نقش اساسی دارد.



نگاهی جدید به روابط بین الملل داشته باشد

رضا.م می گوید: هنوز تصمیم قطعی برای شرکت در انتخابات نگرفته ام چون هیچ کدام از کاندیداها را به درستی نمی شناسم.

وی می افزاید: اگر بتوانم در مدت زمان تبلیغات به شناخت نسبی از نامزدها برسم قطعا به انتخاب خود احترام می گذارم و رای خود را در صندوق می اندازم.

این جوان دانشجو معتقد است: نگاه جدید به روابط بین الملل می تواند در تعدیل تحریم ها و کاهش تورم موثر باشد.

وی با اشاره به اینکه ، نگاه جدید به منزله قبول کردن خواسته های کشورهای بیگانه نیست، ادامه می دهد: قطعا ملت ایران زیر بار هیچ سلطه ای نمی رود، ولی دولت می تواند با دیپلماسی و سیاست های راهبردی به این مهم برسد.



سلیقه ها، آرا و نظرات، همه و همه در صندوق هایی جمع می شوند که در نهایت یک نام را به عنوان رئیس جمهور آینده ایران معرفی می کند، نامی که با اکثریت آرا برای تصدی بالاترین مقام اجرایی کشور انتخاب می شود. رئیس جمهوری که از حالا چشم امید بیشتر مردم به اوست، امید به روزهایی بهتر، پس آقای رئیس جمهور سلام !

گزارش: سمیه انصاری فر