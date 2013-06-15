24خرداد خواست رهبر معظم انقلاب برای خلق حماسه سیاسی محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر،حجتالاسلام رضا نورالهی با صدور اطلاعیهای از حضور حداکثری مردم و خلق حماسه سیاسی در انتخابات 24 خرداد ماه قدردانی کرد و افزود: در این شرایط حساس که نظام سلطه به دنبال تبلیغات سوء علیه ایران اسلامی است و در سالی که به فرمایش حضرت امام خامنهای، سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام گرفته، مردم برای خلق حماسه پای صندوقهای اخذ رای حاضر شدند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: میزان مشارکت بالای مردم در انتخابات یازدهمین دوره رئیس جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، نشانگر شناخت آنان از شرایط و اعتماد به نظام اسلامی و خلق یک حماسه سیاسی است.
حجتالاسلام نورالهی در ادامه آورده است: این هیئت بر خود لازم میداند از حضور پرشور و بی نظیر مردم ولایتمدار، خردمند و از تمامی عزیزانی که در خلق حماسه نقش داشتهاند از جمله عوامل اجرایی، نظارتی، انتظامی، امنیتی و رسانههای جمعی استان صمیمانه قدردانی کند.
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