لایحه هوای پاک تصویب می شود/ دولت در حوزه محیط زیست بسیار مصمم است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار، بعدازظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز پایش آلاینده های محیط زیست در مشهد اظهار کرد: مسئولیت تمامی دستگاه ها و ذینفعان در لایحه هوای پاک مشخص شده و راهکارهای علمی مقابله با آلودگی و فناوری نوین و استفاده از سوخت پاک در این قانون دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه حذف بنزین آلوده اتفاق افتاده، ادامه داد: از این پس بنزین آلوده عرضه نخواهد شد و ما نیز از این اقدام حمایت کرده و در حال حاضر بحث ارائه بنزین یورو 4 و 5 براساس برنامه پیش بینی شده است.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: دولت تدبیر و امید نگاه خوبی به بحث کاهش آلودگی هوا دارد و وزارت نفت در این زمینه پیشگام است.

ابتکار درخصوص حمایت از حمل و نقل عمومی تصریح کرد: توسعه حمل و نقل عمومی و حمایت از آن در قانون بودجه 93 مورد توجه بوده و در تبصره مربوط به بحث یارانه ها اعتباری در قانون پیش بینی شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه دولت در بحث توجه به محیط زیست بسیار مصمم است، بیان کرد: امروز باید توسعه پایدار و فعالیت های صنعتی و شهری را در کشور داشته باشیم اما نه به قیمت از بین رفتن شاخصه های زیست محیطی؛ لذا دولت در این بخش عزم جدی دارد.

وی یادآور شد: مرکز پایش آلاینده های محیط زیست از دو جهت اهمیت دارد و داشتن چنین مرکزی برای سایر شهرهای دیگر باید پیگیری و دنبال شود و از دیگر سو این مرکز موجب هم افزایی میان دستگاه ها و مانع موازی کاری می شود.

ابتکار ادامه داد: این مرکز در تمامی زمینه ها؛ آلاینده های صوتی، امواج و خاک و غیره فعالیت می کند و اگر این عوامل کنترل و تحت نظارت قرار گیرد و با برنامه ریزی عمل شود آنگاه آلاینده ها در سطح استاندارد مدیریت شده و می توانیم شهرهای سالمی داشته باشیم.

به گفته وی این پایش از آن جهت اهمیت دارد که مدیریت محیط زیست و آلودگی ها یک فرآیند مستمر است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با ابراز امیدواری از تعامل و همکاری بیشتر میان شهرداری و سازمان محیط زیست، عنوان کرد: کارگروه آلودگی هوا براساس برنامه مصوب دولت با رعایت استانداردها تشکیل می شود تا پیشرفت مستمری از این طریق داشته باشیم.