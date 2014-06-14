ایران توانایی صعود به مرحله دوم جام جهانی را دارد/ برزیل شانس اول قهرمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار که پیشینه سرمربیگری تیم ملی کرواسی در جام جهانی 2006 آلمان را دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، در خصوص وضعیت تیم ملی ایران در جام جهانی 2014 برزیل و شرایط تیم فوتبال سپاهان اصفهان به سوالات زیر پاسخ داد:

* خبرگزاری مهر: شرایط تیم ملی ایران را چگونه می‌بینید؟

- کرانچار: تیم ملی ایران تیم خوبی است و بازیکنان خوبی دارد و امیدوارم از گروه خود صعود کند. البته مطمئنم در کنار آرژانتین که از گروه F صعود می‌کند، ایران هم تیم کوچکی نیست و می‌تواند به عنوان تیم دوم به مرحله بعدی صعود کند. بدون شک ایران کمتر از نیجریه و بوسنی نیست.

* به نظرتان نتایج بازی‌های ایران در جام جهانی چگونه رقم می‌خورد؟

- با توجه به کیفیت‌هایی که ایران دارد، در کنار بازیکنان و اراده ملی‌پوشان، می‌تواند برای صعود به دور دوم شانس داشته باشد. این تیم می‌تواند مقابل بوسنی و نیجریه عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد اما به هر حال آرژانتین تیم با کیفیت‌تری است و ایران در برابر دو تیم دیگر می‌تواند خوب ظاهر شود و اگر زیرکانه و هوشمندانه بازی کند، به دور دوم راه پیدا می‌کند.

* برخی بازیکنان سپاهان مثل علی کریمی، خط خوردنشان از تیم ملی را به دلیل نیمکت‌نشینی از سوی شما می‌دانستند، درست است؟

- اصلاً اینگونه نیست زیرا علی کریمی توانست به فهرست سرمربی تیم ملی برسد اما به دلیل مصدومیت پنهانی که از هفته‌ها پیش داشت، نتوانست در ادامه خودش را نشان دهد؛ ما در طول فصل او را می‌گذاشتیم. این موضوع را قبول ندارم، مدیریتم سبب خط خوردن کریمی شد. بدون شک او در کنار مهدی شریفی، شانس بسیاری برای بازی در جام جهانی در سال‌های آینده دارد.

* به نظرتان شانس نخست قهرمانی در رقابتهای جام جهانی کدام تیم است؟

- به نظرم برزیل به دلیل میزبان بودن شانس بالایی دارد که هم به دور دوم صعود کند و هم تا به فینال جام جهانی برسد و چه بسا قهرمان شود.

* به جز برزیل، کدام تیم‌ها را شانس قهرمانی در جام جهانی می‌دانید؟

- آرژانتین، انگلستان، آلمان، هلند و اسپانیا، تیم‌های خوبی هستند که می‌توانند در نیمه‌نهایی و فینال حضور پیدا کنند و شانس قهرمانی نیز دارند.

* در ادامه شما برای مقطعی به ایران آمده و سپس به کشورتان بازگشتید، دلیل آن چه بود؟

- به هر حال من به خاطر وضعیت باشگاه و فصل نقل و انتقالات به اصفهان آمدم؛ مسئولان باشگاه از من می‌خواهند درباره اسامی تیم نظرم را اعلام کرده و بازیکنان مد نظر را انتخاب کرده و تک تک با بازیکنان گفت‌وگو و مذاکره داشته باشم.

* البته به نظر می‌رسد در این زمینه چندان موفق نبودید چراکه نتوانستید ابراهیمی را در تیم نگه دارید و او سرانجام استقلالی شد!

- به هر حال ما نتوانستیم امید ابراهیمی را قانع کنیم که در این محیط و تیم بماند، خودش شرایط دیگری را قبول کرده و خواست که به محیط دیگری برود اما ما بدون شک به زودی به جای او یک بازیکن دیگر جذب می‌کنیم و در پست او بازیکن خوبی به خدمت می‌گیریم.

* از بازیکنان جذب شده به تیم رضایت دارید؟

-البته وریا غفوری و نویدکیا از بهترین بازیکنان ایران هستند، من از سال‌ها پیش آنها را زیر نظر داشتم و از جذب آنها راضی هستم. شهاب گردان قرارداد خود را با باشگاه تمدید کرده و هادی عقیلی نیز در تیم سپاهان با قراردادی سه ساله ماندنی شد و در هفته پیش‌رو یک هافبک دفاعی جدید و یک فوروارد ایرانی و یک مهاجم خارجی به تیم اضافه می‌شود و ما به جز محمد غلامی و امید ابراهیمی، فعلاً بازیکن خروجی دیگری نداشته‌ایم.

* با این حال برخی بازیکنان نیز حاضر نبودند با شما کار کنند؛ به عنوان مثال یعقوب کریمی که اعلام کرد حاضر نیست روی نیمکت سپاهان بنشیند.

- به هر حال یعقوب کریمی نیز باید تمام قوانین باشگاه و قوانین حرفه‌ای فوتبال امروز را بپذیرد و خودش را برای این فصل آماده کند. وی باید انتظار هر چیزی را داشته باشد و به بهترین شرایط ممکن کار کند. قطعاً شرایط هر بازیکن به خود او بستگی دارد و همه می‌دانند که من بازیکنی را به میدان می‌فرستم که برای تیم بهترین عملکرد را داشته باشد و یعقوب نیز باید بماند و برای حضور در ترکیب اصلی، مبارزه کند.