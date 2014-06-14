به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مراسم جشن نیمه شعبان جمعه شب با حضور قانعزاده سفیر ایران در برزیل، علی کفاشیان، مهدی محمدنبی، کارلوس کیروش و بازیکنان تیم ملی در هنل تیم ملی برگزار شد.
در ابتدای این مراسم کیروش پس از خوشامدگویی به سفیر ایران، گفت: به خاطر حضورتان در جمع ملی پوشان تشکر میکنم. سفارت ايران و مسئولان آن میخواستند میزبان ما باشند اما با توجه به فشردگی برنامههای تیم بهتر دانستیم در هتل حضور داشته باشیم.
بعد از سرمربی تیم ملی ایران، علی کفاشیان هم خطاب به بازیکنان گفت: اول از همه این تولد و عید بزرگ را به همه شما عزیزان تبریک میگویم. از سفیر ایران در برزیل تشکر میکنم که به نیابت از محمد جواد ظریف از وزارت امور خارجه کنار ما هستند و ما را حمایت میکنند. سفیر به شخصه از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ماموریت همه جانبه دارد که از تیم ملی حمایت کند.
وی در ادامه تصریح کرد: امروز نیمه شعبان و روز بسیار مبارکی است. در این روز بزرگ و مبارک از امام زمان (عج) میخواهیم که برای سربلندی اسلام و مسلمین به بازیکنان ما کمک کنند. تمام چشمهای دنیا به سوی ماست. برد و باخت درون زمین مهم نیست، مهم این است که عملکرد خوبی از فوتبال ایران به دنیا نشان بدهیم و این را مدیون همه شما عزیزان هستیم.
رئیس فدراسیون فوتبال اضافه کرد: همین که تیم ملی ایران توانسته این موقعیت را پیدا کند، به خاطر زحمتهایی است که کیروش در این سه و سال و نیم کشیده و امروز دیگر دنیا روی فوتبال ایران حساب میکند. البته از تمام بازیکنانی که سخت تلاش کردند که تا تیم ملی به اینجا برسد، قدردانی میکنم. فوتبال دنیا روی تیم ملی کشورمان حساب میکند.
وی با بیان اینکه در بازی برگشت که با کرهجنوبی در شهر اولسان برگزار شد، استرس را در تمام بازیکنان میدید، خاطرنشان کرد: ولی الان همه محکم هستند و استرس بازیکنان کمتر شده و میخواهند خودشان را به دنیا نشان دهند. از همه بازیکنان و همینطور از سفیر کشورمان در برزیل که تا آخر بازیها در خدمت ایشان هستیم، تشکر میکنم و درخواست دارم همچنان ما را حمایت کنند.
کفاشیان در پایان گفت: از تک تک کادر فنی بابت زحماتی که در این چند وقت کشیدهاند، قدردانی میکنم و با یک روحیه عالی مسابقات را شروع کنیم. خیالم از بابت بازیکنان راحت است. همه مردم ایران منتظر بازیهای خوب شما هستند.
