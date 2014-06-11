سروش اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر و بیان اینکه رقابت‌های بدمینتون پارک با عنوان جام مولای عرشیان و در ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود، تاکید کرد: از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری این مسابقات انجام شده است.

وی همچنین اشاره‌ای به دعوت فدراسیون بدمینتون از حسن بزرگزاد ( مربی بدمینتون اصفهان) برای سر مربیگری تیم ملی در اردوی تیم ملی نوجوانان پسران کرد و اظهار داشت: این رقابت‌های از تاریخ 25 تا 31 خرداد در استان ایلام برگزار می‌شود.

رئیس هیئت بدمیونتون استان اصفهان در مورد ارتقاء هر چه بیشتر این رشته ورزشی، تصریح کرد: نظر به برگزاری دومین دوره کلاس مربیگری level 1 جهانی، با حضور محمد اندی آدریان سیا از کشور اندونزی (مدرس کلاس و عضو کمیته توسعه کنفدراسیون آسیا در ایران)، از تاریخ 25/3/93 لغایت 3/4/93 سیدحسن صالحی، غلامرضا رحیمی و نکیسا سلطانی، از مربیان مطرح استان اصفهان، برای حضور در این کلاس به تهران اعزام خواهند شد.