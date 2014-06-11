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۲۱ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۵۸

اسماعیلی به مهر خبر داد:

برگزاری نخستین دوره رقابت‌های "بدمینتون پارک" آقایان

برگزاری نخستین دوره رقابت‌های "بدمینتون پارک" آقایان

اصفهان – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بدمینتون استان اصفهان گفت: هیئت بدمینتون با همکاری معاونت سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان، میزبانی برگزاری نخستین دوره رقابت‌های بدمینتون پارک را در بخش آقایان و رقابت‌های بدمینتون ازاد در بخش بانوان بر عهده گرفته است.

سروش اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر و بیان اینکه رقابت‌های بدمینتون پارک با عنوان جام مولای عرشیان و در ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود، تاکید کرد: از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری این مسابقات انجام شده است.

وی همچنین اشاره‌ای به دعوت فدراسیون بدمینتون از حسن بزرگزاد ( مربی بدمینتون اصفهان) برای سر مربیگری تیم ملی در اردوی تیم ملی نوجوانان پسران کرد و اظهار داشت: این رقابت‌های از تاریخ 25 تا 31 خرداد در استان ایلام  برگزار می‌شود.

رئیس هیئت بدمیونتون استان اصفهان در مورد ارتقاء هر چه بیشتر این رشته  ورزشی، تصریح کرد: نظر به برگزاری دومین دوره کلاس مربیگری level 1 جهانی، با حضور  محمد اندی  آدریان سیا از کشور اندونزی (مدرس کلاس و عضو کمیته توسعه کنفدراسیون آسیا در ایران)، از تاریخ 25/3/93 لغایت 3/4/93 سیدحسن صالحی، غلامرضا رحیمی و نکیسا سلطانی، از مربیان مطرح استان اصفهان، برای حضور در این کلاس به تهران اعزام خواهند شد.

کد مطلب 2309318

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