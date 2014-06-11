منطقه "بیجی" از داعش پاکسازی شد/اتاق عملیات مشترک در منطقه "الملتقی"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری خبر (واخ)، نیروهای امنیتی عراق با همکاری عشایر این کشور منطقه بیجی در شمال تکریت را از حضور عناصر گروه داعش پاکسازی کردند.

نیروهای عراقی هم اکنون ساختمان پلیس بیجی را تحت کنترل خود دارند. الفرات نیر گزارش داد: نیروهای امنیتی عراق امروز توانستند به طور کامل کنترل منطقه الملتقی در استان کرکوک را به دست بگیرند. این منطقه از روز گذشته تحت سیطره گروه داعش درآمده بود.

پاکسازی این منطقه در پی درگیری شدید نیروهای امنیتی با تروریست ها صورت گرفت که منجر به فرار عناصر مسلح داعش و هلاکت شماری از آنها شد.

همچنین قرار است نیروهای مشترکی از پلیس مناطق مختلف استان کرکوک و نیروهای پیشمرگ با همکاری یکدیگر اتاق عملیات مشترک در منطقه الملتقی تشکیل دهند.