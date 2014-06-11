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۲۱ خرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۱۲

آخرین اخبار امنیتی عراق/

آمادگی عشایر برای بازپس گیری الحویجه/ داعش سرکنسول ترکیه در موصل را ربود

آمادگی عشایر برای بازپس گیری الحویجه/ داعش سرکنسول ترکیه در موصل را ربود

آمادگی عشایر برای بازپس گیری الحویجه، تشکیل گردانهای اسود نینوی در بصره و درگیری های شدید میان پیشمرگان و داعش در جنوب غرب نینوا و تسلط داعش بر کنسولگری ترکیه در موصل از مهمترین اخبار عراق به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، یک منبع آگاه در کرکوک اعلام کرد: نیروهای عشایری در اطراف شهر الحویجه اردو زده اند و منتظر رسیدن نیروهای ارتش برای عملیات مشترک برای آزادی شهر از داعشی ها هستند.

رسانه های عراقی از  تسلط داعش بر کنسولگری ترکیه در موصل و به گروگان گرفته شدن سرکنسول ترکیه اوز تورک ایلماز و 24 نفر دیگر در این کنسولگری خبر دادند.

منابع عراقی بیان کردند: محمد الدنبوس دبیر کل عشایر جنوب عراق در بصره از تشکیل گردانهای اسود نینوی از عشایر برای مشارکت با نیروهای امنیتی برای پاکسازی شهرهای موصل و فلوجه از داعش خبر داده است.

از سوی دیگر یک منبع آگاه در نینوا از درگیری های شدید میان نیروهای پیشمرگه کرد و نیروهای داعش در منطقه شنکال در جنوب غرب نینوا خبر داد و افزود: پیشمرگه از سلاح های سبک و میان برد برای بازپس گیری این منطقه که تروریستهای داعش به تعداد زیاد در آن مستقر شده اند استفاده می کند و تاکنون از تعداد کشته و زخمی شدگان طرفین اطلاعی در دست نیست.

کد مطلب 2309736

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