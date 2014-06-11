آمادگی عشایر برای بازپس گیری الحویجه/ داعش سرکنسول ترکیه در موصل را ربود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، یک منبع آگاه در کرکوک اعلام کرد: نیروهای عشایری در اطراف شهر الحویجه اردو زده اند و منتظر رسیدن نیروهای ارتش برای عملیات مشترک برای آزادی شهر از داعشی ها هستند.

رسانه های عراقی از تسلط داعش بر کنسولگری ترکیه در موصل و به گروگان گرفته شدن سرکنسول ترکیه اوز تورک ایلماز و 24 نفر دیگر در این کنسولگری خبر دادند.

منابع عراقی بیان کردند: محمد الدنبوس دبیر کل عشایر جنوب عراق در بصره از تشکیل گردانهای اسود نینوی از عشایر برای مشارکت با نیروهای امنیتی برای پاکسازی شهرهای موصل و فلوجه از داعش خبر داده است.

از سوی دیگر یک منبع آگاه در نینوا از درگیری های شدید میان نیروهای پیشمرگه کرد و نیروهای داعش در منطقه شنکال در جنوب غرب نینوا خبر داد و افزود: پیشمرگه از سلاح های سبک و میان برد برای بازپس گیری این منطقه که تروریستهای داعش به تعداد زیاد در آن مستقر شده اند استفاده می کند و تاکنون از تعداد کشته و زخمی شدگان طرفین اطلاعی در دست نیست.