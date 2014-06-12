به جام بیستم خوش آمدید

به گزارش خبرنگار مهر از برزیل، مراسم افتتاحیه بیستمین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی از ساعت 15 به وقت محلی در " آره نا دو سائوپائولو" آغاز شد. این مراسم در شرایطی آغاز شد که تعداد صندلی های خالی در ورزشگاه کم نبود. اکثر ظرفیت ورزشگاه را طرفداران زردپوش تیم ملی فوتبال برزیل به خود اختصاص داده بودند.

البته در بین آنها تماشاگران تیم ملی فوتبال کرواسی نیز حضور داشتند که به طور پراکنده در ورزشگاه مستقر شده بودند.

در بخشی از مراسم به زبان فارسی هم به تماشاگران و علاقمندان به فوتبال خوش آمد گفته شد.

تماشاگران زیادی به خاطر ترافیک سنگین اطراف ورزشگاه نتوانستند خود را به مراسم افتتاحیه برسانند. در این مراسم چند خواننده مشهور نیز به اجرای برنامه پرداختند.