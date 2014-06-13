فرکانس رادیو کتاب تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتقال موج شبکه رادیو کتاب از روز جمعه 23 خرداد همزمان با میلاد منجی عالم بشریت انجام می‌شود و مخاطبان می‌توانند از ساعت 18 الی 2 بامداد برنامه‌های این شبکه را روی موج اف ام ردیف 5/95 مگاهرتز بشنوند.

زمینه سازی و تسهیل رشد و تعالی وجوه مادی و معنوی مخاطبان از طریق ترویج و توسعه تولید کمی و کیفی کتاب، بهبود توزیع و نشر و افزایش و تعمیق مطالعه مفید و کتابخوانی در چارچوب بنیان های فکری و فرهنگی اسلامی- ایرانی از جمله اهداف رادیو کتاب است.

این رادیو با تولید و پخش برنامه های متعدد در قالب‌های مختلف با موضوعاتی نظیر اطلاع رسانی اخبار حوزه کتاب، تازه‌های نشر، ارتباط با اصناف مرتبط با این حوزه، قصه خوانی و نقد و بررسی آثار به برنامه سازی می‌پردازد.

مهمترین دلیل تغیر فرکانس، افزایش کیفیت انتقال صدا و دریافت هرچه بهتر برنامه‌های شبکه برای مخاطبان رادیو کتاب است.