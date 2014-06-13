قلوب مسلمانان بیش از هر زمان متوجه امام عصر (عج) است/ عراق مقتل تروریستهای دست آموز استکبار

آیت الله حسن ممدوحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتظار فرج در شرایط امروز جهان اسلام با مقاومت و ایستادگی در برابر توطئه ها و دسیسه های وحشیانه جهان کفر رقم می خورد.

وی ادامه داد: قلوب مطمئنه مسلمانان جهان تردیدی ندارد که جبهه سیاه ضد اسلامی که در لباس دین مال و جان مسلمانان را حلال می دانند و عراق و شام را به جولان گاه خواست و اراده دشمنان اسلام تبدیل کرده اند، نفس های آخر خود می کشد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: مراکز طرح ریزی دنیای استکبار آنقدر از لحظه ظهور منجی آخرالزمان در ترس و وحشت هستند که نمود و بروز آن را در رسانه های آنها به راحتی می توان مشاهده کرد. آنها در اوج نادانی حتی تصور می کنند که می توانند قیام منجی عالم بشریت را سرکوب کنند و برای این کار هم در تدارک و برنامه ریزی هستند.

آیت الله ممدوحی ادامه داد: در این مسیر با کمال تأسف برخی از شیوخ کشوهای اسلامی نیز با قرار دادن دلار و نفت در اختیار جبهه کفر در نقش ابوسفیانها ظاهر شده و تردیدی نسیت که خون های ریخته شده کودکان و زنان مظلوم در عراق و شام و همه بلاد اسلامی که اسیر وحشی گری ها شده اند بر گردن آنهاست و روزی در همین خون غرق خواهند شد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: تشخیص زمان ظهور و قیام آخرالزمان مخصوص ذات اقدس الهی است اما امروز قلب های مسلمانان عالم بیش از هر زمان دیگری تشنه دیدار ولی عصر (عج) است و حس می کنند که حکومت دولت صبح نزدیک است.

عراق مقتل کفتارهای دست آموز آمریکایی خواهد شد

آیت الله ممدوحی با اشاره به وقایع اخیر عراق و تحرکات تروریستی داعش گفت: گروهک تروریستی داعش با کشتار و ترور در استانهای شرقی عراق زمینه نابودی همیشگی خود را فراهم کرده است.

وی با تقدیر از نقش برجسته مرجعیت شیعه در عراق گفت: اکنون مردم، عشایر، شیعه، اهل سنت و همه ملت مسلمان عراق در مبارزه و ریشه کنی تروریست به اتحاد خوبی رسیده اند و این به پاکسازی هرچه سریع تر عراق از لوث وجود عناصر وهابی منجر خواهد شد.

آیت الله ممدوحی نقش برجسته آیت الله سیستانی در این مسیر را قابل توجه و تقدیر عنوان کرد.