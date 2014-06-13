تشرف مالکی به مرقد مطهر امامین عسکریین(ع/هلاکت والی داعش در نینوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، یک منبع آگاه گفت نوری المالکی نخست وزیر عراق پس از پایان نشستهای خود با فرماندهان امنیتی در سامراء و احمد الجبوری استاندار صلاح الدین به مرقد مطهر امامین عسکریین(ع) مشرف شد.

این منبع افزود مالکی به خانواده هایی که با وی دیدار کردند، قول داد از آنها حمایتهای لازم به عمل آید و نیروهای امنیتی نیز در اسرع وقت، امنیت را به طور کامل برقرار کنند.

خبر دیگر اینکه منابع امنیتی عراق از هلاکت یک تروریست خطرناک که والی داعش در نینوی خوانده می شد به نام محمد میلادینوف در عملیات نیروهای امنیتی خبر دادند.

از سوی دیگر، مقامات عراقی همچنین شایعه سیطره تروریستهای داعش بر دو منطقه در استان دیالی را تکذیب کردند.



