هلاکت 10 نفر از سرکردگان بعثی های صدامی/ شهر الدور هم پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، یگان مبارزه با تروریسم اعلام کرد در حملات هوایی کوبنده ارتش عراق به مواضع تروریستهای تکفیری و بعثی های صدامی در شهر الدور در شمال تکریت، 47 نفر از سرکردگان حزب منحله بعث از جمله فرزند عزت الدوری مرد شماره دو رژیم بعثی سابق و سرکردگان داعش کشته و زخمی شدند.

یک منبع مسئول در یگان مبارزه با تروریسم اعلام کرد جنگنده های ارتش عراق ضربات کوبنده ای به تروریستها وارد کردند و یک مخفیگاه سرکردگان بعثی صدامی و باند تروریستی داعش در این حملات هدف قرار گرفت که به کشته شدن 10 تروریست از جمله احمد الدوری فرزند عزت الدوری مرد شماره دو رژیم بعثی سابق که همچنان تحت پیگرد دستگاههای امنیتی عراق قرار دارد به هلاکت رسیدند و 37 نفر دیگر زخمی شدند.

به گفته این منبع، نیروهای امنیتی پس از ضربه هوایی کوبنده توانستند بر شهر الدور مسلط شده و هم اکنون در حال عملیات پیگرد بازمانده های تروریستها هستند.

کشته و زخمی شدن 150 تروریست در شمال تکریت

یگان مبارزه با تروریسم عراق همچنین از کشته و زخمی شدن 150 تروریست در بمباران مواضع تروریستهای داعش در شمال تکریت خبر داد.

شبکه العراقیه گزارش داد یگان مبارزه با تروریسم با هماهنگی نیروی هوایی، یک مخفیگاه بزرگ تروریستهای داعش را در بیجی منهدم کرد.

نوری المالکی نخست وزیر عراق روز جمعه از آغاز عملیات پاکسازی تمام شهرها از وجود تروریستها خبر داد و درباره هرگونه سهل انگاری یا کوتاهی در برابر آنها نیز هشدار داد.



