معرفی نونهالان راه يافته به اردوی تیم تکواندو

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابي تيم نونهالان ایران جهت حضور در مسابقات جهاني طی روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته در 10 وزن با حضور مسئولان فدراسیون و ذوالقدر مدير تيم‌های ملی و كادرفني تيم نونهالان ایران، در خانه تكواندو برگزار شد و در نهايت 23 هوگوپوش به اردوي تيم ملي راه يافتند.

اردوی تيم تكواندو ایران از امروز (شنبه) در آكادمی ملی المپيك به مدت 7 روز پيگيری می‌‎شود و آخرين مرحله انتخابي اين رده سني، جهت حضور در مسابقات قهرماني جهان، يكم تيرماه برگزار می‌شود.

حميد باقی‌نژاد به عنوان مديرفنی و حسينعلی نعيمی به عنوان سرمربی هدايت تيم نونهالان ایران را برعهده دارند. اولين دوره مسابقات قهرمانی نونهالان جهان از 2 تا 5 مردادماه به ميزباني باكو آذربايجان برگزار خواهد شد.

نفرات راه يافته به اردوی آماده سازی عبارتند از:

وزن اول: (33- كيلوگرم) 1-حسين غلاميان (ايلام) 2-محمد رستم نژاد (مازندران)

وزن دوم: (37- كيلوگرم) 1-حميدرضا صدري (تهران) 2- سيد فضل اله ميري (مازندران) 3-محمد آجرلو (قزوين)و محمد مهدي رضازاده (مازندران)

وزن سوم: (41- كيلوگرم)1-حميدرضا هاديان (مازندران) 2-شاهين شياسي (البرز)

وزن چهارم: (45- كيلوگرم) 1-اميرحسين هاشمي (مازندران) 2-احمدرضا مختاري (فارس)

وزن پنجم: (49- كيلوگرم)1-ابراهيم صفري (تهران)2-عرفان مرادي (فارس)

وزن ششم: (53- كيلوگرم)1-احمدرضا درويش (البرز) 2-آرش رهبري (مازندران)

وزن هفتم: (57- كيلوگرم) 1-اميرحسين كوليوند (تهران) 2-مجتبي روحي (مازندران) 3-مهدي عابد (قم)

وزن هشتم: (61- كيلوگرم) 1-مهرداد خزايي پول (مازندران)2-سجاد فراهاني (مازندران)

وزن نهم: (65- كيلوگرم)1-محمدرضا عبداللهي (تهران)2-محمدامين پولادي (بوشهر)

وزن دهم:(65+ كيلوگرم)1-اميرحسين وقوعي (تهران)2-مسعود فرخي (تهران)