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۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۲۰

معرفی نونهالان راه يافته به اردوی تیم تکواندو

معرفی نونهالان راه يافته به اردوی تیم تکواندو

در پايان رقابتهای انتخابی تيم تکواندو نونهالان ایران 35 ورزشکار در اوزان دهگانه موفق به کسب جواز حضور در اردوی آماده‌سازی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابي تيم نونهالان ایران جهت حضور در مسابقات جهاني طی روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته در 10 وزن با حضور مسئولان فدراسیون و ذوالقدر مدير تيم‌های ملی و كادرفني تيم نونهالان ایران، در خانه تكواندو برگزار شد و در نهايت 23 هوگوپوش به اردوي تيم ملي راه يافتند.

اردوی تيم تكواندو ایران از امروز (شنبه) در آكادمی ملی المپيك به مدت 7 روز پيگيری می‌‎شود و آخرين مرحله انتخابي اين رده سني، جهت حضور در مسابقات قهرماني جهان، يكم تيرماه برگزار می‌شود.

حميد باقی‌نژاد به عنوان مديرفنی و حسينعلی نعيمی به عنوان سرمربی هدايت تيم نونهالان ایران را برعهده دارند. اولين دوره مسابقات قهرمانی نونهالان جهان از 2 تا 5 مردادماه به ميزباني باكو آذربايجان برگزار خواهد شد.

نفرات راه يافته به اردوی آماده سازی عبارتند از:

وزن اول: (33- كيلوگرم)  1-حسين غلاميان (ايلام) 2-محمد رستم نژاد (مازندران)
وزن دوم: (37- كيلوگرم) 1-حميدرضا صدري (تهران) 2- سيد فضل اله ميري (مازندران) 3-محمد آجرلو (قزوين)و محمد مهدي رضازاده (مازندران)
وزن سوم: (41- كيلوگرم)1-حميدرضا هاديان (مازندران) 2-شاهين شياسي (البرز)
وزن چهارم: (45- كيلوگرم) 1-اميرحسين هاشمي (مازندران) 2-احمدرضا مختاري (فارس)
وزن پنجم: (49- كيلوگرم)1-ابراهيم صفري (تهران)2-عرفان مرادي (فارس)
وزن ششم: (53- كيلوگرم)1-احمدرضا درويش (البرز) 2-آرش رهبري (مازندران)
وزن هفتم: (57- كيلوگرم) 1-اميرحسين كوليوند (تهران) 2-مجتبي روحي (مازندران) 3-مهدي عابد (قم)
وزن هشتم: (61- كيلوگرم) 1-مهرداد خزايي پول (مازندران)2-سجاد فراهاني (مازندران)
وزن نهم: (65- كيلوگرم)1-محمدرضا عبداللهي (تهران)2-محمدامين پولادي (بوشهر)
وزن دهم:(65+ كيلوگرم)1-اميرحسين وقوعي (تهران)2-مسعود فرخي (تهران)

 

 

کد مطلب 2310932

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