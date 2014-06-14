کلاهبرداری آژانسها به بهانه خرید بلیت جام جهانی/ فعالیت سایت های شرط بندی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علي نيك نفس اظهار داشت: انتشار زياد اخبار برخي از مناسبت ها و رويدادهاي مهم جهاني در خبرگزاري ها، سوژه اي براي سوء استفاده کلاهبرداران اينترنتي و سارقان اطلاعات تبديل مي شود که آنها با ترفندها و روش­هاي بسياري با پهن کردن دام خود براي کاربران، اقدام به سرقت اطلاعات و کلاهبرداري مي کنند.

وي، به شروع جام جهاني فوتبال 2014 اشاره کرد و گفت: اين رويداد بزرگ ورزشي، مورد توجه مجرمان اينترنتي شده به گونه اي که با روش­هاي مختلف اقدام به کلاهبرداري و سرقت اطلاعات مي كنند.

رئيس مرکز تشخيص و پيشگيري فتا ناجا، راه اندازي سايت هاي شرط بندي را نمونه اي از کلاهبرداري­هاي اينترنتي عنوان کرد و افزود: مجرمان با راه­ اندازي اين سايت­ها، کاربران طرفدار و مشتاق حدس زدن نتايج تيم­هاي فوتبال جام جهاني هستند را فريب مي­دهند.

نيك نفس در تشريح شگرد مجرمان، خاطرنشان کرد:مجرمان ابتدا اقدام به پرداخت جايزه هاي کوچک با مبالغ کم کرده و سپس کاربران را ترغيب به سرمايه گذاري بيشتر مي کنند. کاربر پس از چند نوبت برنده شدن به سايت مزبور اعتماد کرده و اقدام به سرمايه گذاري با مبالغ بسيار زياد می کند، مجرم نيز پس از دريافت مبلغ شرط­بندي، سرمايه وي را بلوکه كرده و از اين به بعد پاسخي به تعاملات و پيام هاي کاربران و قربانيان نمي دهد.

وی ادامه داد: در مواردي ديگر، کلاهبرداران جهت دريافت مبلغ شرط بندي از کاربر با قرار دادن درگاه جعلي پرداخت الکترونيک بانکها (فيشينگ) بر روي وب سايت شرط بندي، و مراجعه کاربر جهت واريز مبلغ فوق، اطلاعات بانکي وي را به سرقت مي برند.

رييس مرکز تشخيص و پيشگيري پليس فتا خاطرنشان کرد: با توجه به اشتياق هموطنان عزيز به ديدن بازي­هاي جام جهاني فوتبال، کلاهبرداران از طريق درج آگهي هاي فريبنده­ برخي از آژانس­هاي مسافرتي و تور­هاي گردشگري جعلي و غير واقعي در تارنماهاي اينترنتي، شبکه­ هاي اجتماعي و تبليغاتي، کاربران را فريب مي­ دهند.

وي گفت: اين آژانس ها به بهانه هاي مختلف مثل تهيه بليت مسابقات جام جهاني تاکنون مبالغ هنگفتي از هموطنان کلاهبرداري کرده اند البته در اين بين نبايد از حسن اعتماد بيش از حد مردم به سادگي گذشت چرا که برخي از شهروندان با مشاهده آگهي هاي مختلف و اغوا کننده در اين زمينه و بدون تحقيق و بررسي هاي لازم در مورد شرکت يا فرد منتشر کننده آگهي، اقدام به همکاري و ثبت نام مي کنند.

نیک نفس افزود: طبق آمارهاي اخذ شده از آزمايشگاه "کسپر اسکي" به طور متوسط روزانه 50 الي 60 سايت مشکوک به فيشينگ در حوزه جام جهاني کشف مي شود که بيشتر براي به سرقت بردن اطلاعات خصوصي کاربران (نام کاربري- رمز عبور- اطلاعات بانکي) طراحي شده است؛ آنها با تغيير بسيار جزئي در آدرس سايت مورد نظر سعي بر سرقت اطلاعات مهم کاربران دارند که تشخيص آن از سوي آنها به سادگي امکان پذير نيست.

سرهنگ نيك نفس در ادامه توصيه هايي را به هموطنان عزيز ارائه کرد.

مراقب ايميل­هاي اسپم با موضوعات جذاب در مورد جام­ جهاني باشيم، مجرمان اينترنتي با خبرهاي غيرواقعي قصد دارند توجه کاربران را به آن جلب کرده تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را انجام دهند.

فريب نرم افزار هاي تبليغاتي مبني بر پخش زنده مسابقات جام جهاني را نخوريد، اينگونه سايت ها امکان دارد نرم ­افزارها را به بدافزار آلوده کرده باشند.

هرگونه اطلاع رساني در اين زمينه از طريق منابع رسمي مسابقات و فدراسيون جهاني فوتبال صورت مي پذيرد.

مسافران و گردشگران براي اطمينان خاطر از عملکرد اين شرکت­ها و موسسات از اداره کل نظارت و ارزيابي گردشگري، معاونت گردشگري ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اطلاعات لازم را دريافت کنند.

هموطنان بهتر است از سايت هاي داراي نماد اعتماد الکترونيک(E-namad) معتبر استفاده کنند، اطلاعات تکميلي مربوط به اين نماد را مي توانيد در سايتwww.enamad.irمشاهده کنید.نماد اعتماد الکترونيک نشانه اي است که مرکز توسعه تجارت الکترونيک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت الکترونيک جهت راه اندازي کسب و کارهاي اينترنتي به فروشگاه‌هاي الکترونيکي اعطاء می کند.

اين مقام مسوول در خاتمه از هموطنان خواست تا در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طريق سايت پليس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش تماس با ما گزارش كنند.