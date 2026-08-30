به گزارش خبرنگار مهر، نخستین پروژه دسترسی آسان به ساحل ویژه جانبازان، توانیابان و سالمندان در بابلسر بعدازظهر یکشنبه همزمان با آخرین روز هفته دولت و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
این طرح در چارچوب تفاهمنامه همکاری میان ادارهکل بهزیستی مازندران، فرمانداری و شهرداری بابلسر اجرا شده و با هدف مناسبسازی فضاهای عمومی و ایجاد امکان استفاده برابر شهروندان دارای محدودیتهای حرکتی از ظرفیتهای طبیعی و تفریحی ساحل به مرحله اجرا درآمده است.
رقیه رحمانی، مدیرکل بهزیستی مازندران، در آئین بهرهبرداری از این پروژه با قدردانی از مجموعه مسئولان و عوامل اجرایی اظهار کرد: امروز برای نخستین بار در سطح استان، مناسبسازی بخشی از ساحل برای استفاده گروههای هدف بهزیستی، جانبازان، افراد دارای معلولیت و سایر شهروندان دارای محدودیت حرکتی عملیاتی شده است.
وی افزود: مفهوم مناسبسازی نباید تنها به افراد دارای معلولیت محدود شود، بلکه تمامی افرادی که به هر دلیل با محدودیت حرکتی مواجه هستند باید بتوانند از فضاهای عمومی بهره ببرند.
مدیرکل بهزیستی مازندران با تأکید بر ضرورت طراحی فضاهای عمومی متناسب با نیاز همه شهروندان گفت: همه افراد جامعه باید فرصت حضور در محیطهای تفریحی و طبیعی را داشته باشند و محدودیتهای جسمی نباید مانعی برای بهرهمندی آنان از امکانات عمومی باشد.
رحمانی، اجرای پروژه «شهر بدون مانع» در بابلسر را اقدامی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی دانست و بیان کرد: مناسبسازی تنها ایجاد مسیر دسترسی نیست، بلکه اقدامی برای حفظ کرامت انسانی و فراهمکردن فرصت برابر برای حضور و مشارکت همه شهروندان در جامعه است.
وی با اشاره به ظرفیت گسترده سواحل مازندران برای توسعه چنین طرحهایی خاطرنشان کرد: امیدواریم تجربه بابلسر در سایر شهرها و سواحل استان نیز تکرار شود و فضاهای عمومی به گونهای مناسبسازی شوند که توانیابان، جانبازان، سالمندان و حتی مادران باردار بتوانند بدون مانع از ظرفیتهای طبیعی و تفریحی استان استفاده کنند.
مدیرکل بهزیستی مازندران تأکید کرد: ایجاد محیطهای قابل دسترس، علاوه بر رفع موانع فیزیکی، زمینه حضور فعالتر گروههای مختلف اجتماعی در جامعه را فراهم میکند و میتواند کیفیت زندگی آنان را ارتقا دهد.
نخستین پروژه «شهر بدون مانع» مازندران در بابلسر در قالب تفاهمنامه مشترک ادارهکل بهزیستی، فرمانداری و شهرداری این شهرستان و با هدف توسعه دسترسپذیری فضاهای عمومی برای همه شهروندان به بهرهبرداری رسید.
نظر شما