به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی ظهر یکشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح تولید فرومنگنز در اسدآباد با اشاره به اهمیت ورود بخش خصوصی به عرصه تولید در شرایط خاص کنونی اظهار کرد: اقدام فعالان اقتصادی برای سرمایهگذاری در شرایطی که کشور با تهدیدات دشمنان مواجه است نشاندهنده پویایی، ظرفیت و امنیت مطلوب اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است.
وی با اشاره به پیامدهای حضور سرمایهگذاران خارجی در طرحهای اقتصادی کشور، تصریح کرد: تصمیم سرمایهگذاران برای اجرای پروژهها در ایران پیامی روشن از نگاه آنها به ثبات و اقتدار کشور دارد و نشان میدهد امنیت یکی از شاخصهای اصلی است که اعتماد فعالان اقتصادی بینالمللی را جلب کرده است.
استاندار همدان با بیان اینکه حفظ وحدت و انسجام ملی بستر اصلی توسعه است، افزود: پیشرفت کشور در سایه امنیت و همدلی شکل میگیرد و امروز اقتصاد مقاومتی با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و مشارکت همگانی با قوت به مسیر خود ادامه میدهد.
ملانوریشمسی با تاکید بر لزوم حمایت از بخش خصوصی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران در کنار مسئولان اجرایی نقش بیبدیلی در توسعه کشور دارند و هرگونه تلاش برای رونق تولید و ایجاد اشتغال پاسخی عملی به راهبرد دشمنان برای ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه است.
وی در پایان با قدردانی از تمامی دستاندرکاران این پروژه بر ضرورت هموارسازی مسیر فعالیت بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: توسعه اقتصادی و افزایش توان تولیدی کشور بدون حضور موثر مردم و فعالان اقتصادی محقق نخواهد شد و از این رو حمایت از سرمایهگذاران باید در اولویت برنامههای دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
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