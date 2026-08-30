به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند ظهر یکشنبه در آیین افتتاح مدیریت شیلات و امور آبزیان شهرستان نهاوند ضمن تبریک ولادت پیامبر اعظم(ص)، ولادت امام جعفر صادق(ع) و هفته دولت، اظهار کرد: پیام ارزشمند مقام معظم رهبری در هفته دولت، حجت را بر همه ما در زمینه وحدت، انسجام و حمایت از دولت تمام کرده است و امیدواریم دولت بتواند در شرایط دشوار کنونی پاسخگوی مطالبات مردم باشد.

وی با اشاره به استقرار مدیریت شیلات و امور آبزیان در این شهرستان گفت: امروز شاهد تصمیمی مهم و مبتنی بر عقلانیت، واقعیت‌های میدانی و ظرفیت‌های شهرستان هستیم، تصمیمی که مدت‌ها مورد مطالبه فعالان بخش شیلات و مردم نهاوند بود و با تدبیر و حمایت مسئولان استان و پیگیری‌های مستمر نماینده مردم شهرستان امروز به مرحله اجرا رسید.

فرماندار نهاوند با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تولید آبزیان استان همدان در نهاوند انجام می‌شود، تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد تولید آبزیان استان در شهرستان نهاوند انجام می‌شود و بنابراین انتقال مدیریت شیلات به محل اصلی تولید تنها یک جابه‌جایی اداری نیست بلکه اقدامی موثر در مسیر تمرکززدایی، افزایش کارایی و پاسخگویی سریع‌تر به مطالبات تولیدکنندگان است.

وی نزدیکی مدیریت شیلات به تولیدکنندگان را یکی از مهم‌ترین مزایای این اقدام دانست و ادامه داد: با استقرار این مدیریت در نهاوند دسترسی تولیدکنندگان به خدمات تخصصی تسهیل شده و امور روزمره آنها با سرعت و سهولت بیشتری پیگیری خواهد شد.

بیرانوند همچنین برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با نیازهای بخش تولید، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت زنجیره ارزش شیلات را از دیگر دستاوردهای این اقدام عنوان کرد و گفت: باید از ظرفیت شیلات شهرستان از مرحله تولید تا بازار، اشتغال و توسعه صنایع وابسته به‌صورت کامل استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اهمیت این اتفاق در مسیر توسعه شهرستان خاطرنشان کرد: استقرار مدیریت شیلات و امور آبزیان را می‌توان یک نقطه عطف در تاریخ توسعه نهاوند است و در صورتی که دنبال پیشرفت شهرستان در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، دامپروری، شیلات و گردشگری هستیم باید مدیریت و تصمیم‌گیری‌ها متناسب با ظرفیت‌های واقعی و میدانی هر منطقه انجام شود.

فرماندار نهاوند گفت: توجه به ظرفیت‌های محلی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات موثرتر برای توسعه و پیشرفت شهرستان نهاوند باشد.