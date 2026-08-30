مسلم فائق‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی برخورد شدید یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ با یک دستگاه وانت پیکان در چهارراه روستای «چرو» به سمت سلطان‌آباد (محدوده روستای شم‌آباد)، بلافاصله تیم‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با دریافت گزارش این حادثه، سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ فوراً به موقعیت اعزام شدند. متأسفانه در این حادثه یک نفر به دلیل شدت جراحات وارده، در همان لحظات اولیه و در محل حادثه جان خود را از دست داد.

معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تصریح کرد: پنج مصدوم دیگر این سانحه نیز پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، جهت تکمیل فرآیند درمان توسط آمبولانس‌های اعزامی به بیمارستان امداد و سوانح شهید بهشتی سبزوار منتقل شدند.

فائق‌نیا در پایان ضمن ابراز تأسف از این حادثه، از تمامی رانندگان درخواست کرد با توجه به تردد زائران و افزایش ترافیک در محورهای مواصلاتی، ضمن رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، سلامت خود و دیگران را تضمین کنند.