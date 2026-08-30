به گزارش خبرنگار مهر، حمزه خانجانی افشار ظهر یکشنبه در مراسم استقرار ادارهکل شیلات استان در شهرستان نهاوند با تاکید بر اینکه انتقال مدیریت شیلات به نهاوند نتیجه خرد جمعی و توجه به مطالبات مردم است، اظهار کرد: نماینده مردم نهاوند تاکید داشت که این انتقال نباید فقط جنبه نمادین داشته باشد و تنها به انتقال یک اتاق یا چند میز محدود شود بلکه باید استقرار واقعی مدیریت و استفاده از ظرفیتهای شهرستان را به دنبال داشته باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و کشاورزی نهاوند گفت: بیش از ۱۷ درصد تولیدات کشاورزی استان همدان در شهرستان نهاوند انجام میشود و نهاوند با وجود برخورداری از حدود ۱.۲ درصد وسعت سرزمینی استان سهم قابل توجهی در تولیدات کشاورزی دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ادامه داد: استان همدان سالانه بیش از ۲۵ میلیون قطعه بچهماهی تولید میکند که حدود ۲۱ میلیون قطعه آن در شهرستان نهاوند تولید میشود بنابراین منطقی است که مدیریت شیلات در کنار این ظرفیت تولیدی قرار داشته باشد.
وی تصریح کرد: وقتی مدیریت یک بخش در منطقهای مستقر میشود نگاه مدیریتی، ظرفیتهای کارشناسی، برنامهریزی و بخشی از فعالیتهای تحقیقاتی نیز به آن منطقه معطوف خواهد شد و میتواند زمینه استفاده بهتر از استعدادهای شهرستان و توسعه این بخش در سراسر استان را فراهم کند.
خانجانی افشار با بیان اینکه نهاوند ظرفیت تبدیل شدن به محور شیلات غیرساحلی کشور را دارد، گفت: با توجه به توانمندیها و ظرفیتهای موجود مطمئن هستم در آینده اتفاقات بسیار خوبی در حوزه شیلات شهرستان و استان رقم خواهد خورد و نهاوند میتواند تحول بزرگی در شیلات غیرساحلی کشور ایجاد کند.
وی افزود: به نوعی میتوان گفت شیلات به جایگاه اصلی خود و زادگاه اصلی خود یعنی نهاوند بازگشته است و این انتقال گامی مهم در راستای تحقق عدالت و توسعه اقتصادی آبزیپروری محسوب میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان خاطرنشان کرد: ظرفیتهای پراکندهای در شهرستان وجود دارد که با مدیریت یکپارچه شیلات میتوان آنها را در مسیر توسعه اقتصادی، خلق ثروت، ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده قرار داد.
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