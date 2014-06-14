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۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۲۴

اخبار امنیتی عراق/

هلاکت دهها تروریست در حملات هوایی به موصل/ ابو قتاده الموصلی سرکرده داعش کشته شد

هلاکت دهها تروریست در حملات هوایی به موصل/ ابو قتاده الموصلی سرکرده داعش کشته شد

منابع امنیتی در عراق از هلاکت دهها عضو داعش در حملات هوایی ارتش عراق به موصل خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عراقی المسله، یک منبع امنیتی در فرماندهی عملیات نینوا (وابسته به ارتش عراق) اعلام کرد: حملات هوایی ارتش عراق به مواضع گروه تروریستی داعش در برخی مناطق جنوب موصل باعث کشته و زخمی شدن دهها نفر از آنها شده است.

گروه تروریستی داعش اخیرا با تخلیه خیابانهای موصل به مناطق جنوبی این شهر و نقاط مرزی با سوریه گریخته بودند.

از دیگر تحولات امنیتی در عراق می توان به پاکسازی کامل دو  منطقه الاسحاقی (تکریت) و منطقه المعتصم در استان صلاح الدین از تروریستهای داعش و کشته شدن دو شهروند عراقی در حملات خمپاره ای به بابل و هلاکت "ابوقتاده الموصلی" فرمانده گردانهای تروریستی "ثوره العشرین" که بر منطقه الرسول موصل سیطره داشتند، اشاره کرد.

کد مطلب 2311141

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