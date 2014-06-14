هلاکت دهها تروریست در حملات هوایی به موصل/ ابو قتاده الموصلی سرکرده داعش کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عراقی المسله، یک منبع امنیتی در فرماندهی عملیات نینوا (وابسته به ارتش عراق) اعلام کرد: حملات هوایی ارتش عراق به مواضع گروه تروریستی داعش در برخی مناطق جنوب موصل باعث کشته و زخمی شدن دهها نفر از آنها شده است.

گروه تروریستی داعش اخیرا با تخلیه خیابانهای موصل به مناطق جنوبی این شهر و نقاط مرزی با سوریه گریخته بودند.

از دیگر تحولات امنیتی در عراق می توان به پاکسازی کامل دو منطقه الاسحاقی (تکریت) و منطقه المعتصم در استان صلاح الدین از تروریستهای داعش و کشته شدن دو شهروند عراقی در حملات خمپاره ای به بابل و هلاکت "ابوقتاده الموصلی" فرمانده گردانهای تروریستی "ثوره العشرین" که بر منطقه الرسول موصل سیطره داشتند، اشاره کرد.