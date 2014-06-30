«خانه دختر» به ساخت موسیقی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین فیلم سینمایی «خانه دختر» که توسط پرویز شهبازی نوشته شده و شهرام شاه حسینی آن را کارگردانی کرده است توسط میثم مولایی از نیمه گذشت و یحیی سپهری‌شکیب آهنگسازی این فیلم سینمایی را آغاز کرد.

این فیلم سینمایی به صورت اسکوپ و با رنگ و لعاب متفاوتی که دارد فیلمبرداری شده است. داستان این فیلم سینمایی درباره مردی به نام مرتضی است که قصد دارد خانه کوچک‌شان را زیر قیمت بفروشد تا زودتر از محله و نگاه سنگین مردمانش فرار کند.

دست اندرکاران فیلم هنوز تصمیمی برای حضور «خانه دختر» در جشنواره سی و سوم نگرفته اند و این احتمال وجود دارد در صورت مهیا شدن شرایط مناسب، فیلم را قبل از جشنواره اکران عمومی کنند.

حامد بهداد، پگاه آهنگرانی، باران کوثری، رعنا آزادی ور، بابک کریمی، بهناز جعفری، محمدرضا هدایتی، نسیم ادبی، امیر علی نبویان، پردیس احمدیه، نادر فلاح، مانی شاه حسنی و رویا تیموریان بازیگران اصلی«خانه دختر» هستند.



