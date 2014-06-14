پائولو کوئلیو جام جهانی را فاجعه خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، پائولو کوئلیو مشهورترین نویسنده برزیل می‌گوید به جام جهانی نمی‌رود. این حرکت او بسیار تعجب‌برانگیز است چون خود او نقش مهمی در آوردن این تورنمنت که هر چهار سال یک‌بار برگزار می شود، به کشورش داشت؛ در سال 2007، کوئلیو یکی از اعضای هیات مسئولانی بود که به مرکز فیفا در شهر زوریخ سفر کردند و در آنجا برای میزبانی جام جهانی 2014 داوطلب شدند. به این ترتیب نقش او به نحوی مانند نقش یک منادی بود که در دربارهای قرون وسطا به نیابت از دربار کشور خود سفر می‌کرد.

او به عنوان یکی از سفرای کشور خود با سپ بلاتر رییس فیفا نیز عکس انداخت و اعلام کرد که جام جهانی سال 2006 آلمان را دیده است و مشاهده کرده که چگونه این تورنمنت توانسته بود، روح کشور را عوض کند. او همچنین گفته بود که معتقد است این مسابقات در برزیل نیز می‌توانند روح و جسم کشور را تغییر دهند و تمامی زیربناهای لازم را در جای درست خود قرار دهند.

وقتی که برزیل چند ماه بعد برنده جام جهانی شد، گروهی دیگر که شامل رییس جمهور وقت لولا دا سیلوا نیز می‌شد، بار دیگر به زوریخ پرواز کردند. کوئلیو در سخنرانی بعدی‌اش درباره ارتباط خاصی که برزیل با ورزش دارد، صحبت کرد و گفت: من دیده‌ام که مردم چطور پنج سال درباره یک مسابقه صحبت می‌کنند.

بنابراین با تمامی این اوصاف وقتی که او در پاسخ‌های پایانی‌اش در مصاحبه‌ای که اخیرا انجام داد، گفت که با وجود اینکه برای بسیاری از بازی‌ها بلیت دارد در هیچ کدام شرکت نخواهد کرد، بسیار عجیب بود. او گفت: «جام جهانی می‌توانست دورانی پربرکت برای ما باشد. اما یک فاجعه است... به نظر من یک نوع انفجار اجتماعی به وجود خواهد آمد. خشونت بازگشته و بین مردم و دولت فاصله افتاده است.»

در حالیکه احتمال می‌رود اعتراض‌ها در خارج و حتی داخل مکان‌های برگزاری مسابقات ادامه یابند، کوئلیو خود را در سمت مردم قرار داده است و می‌گوید در کشوری که به همه چیز نیاز است، پول نباید خرج استادیوم‌ها شود و باید برای ساخت بیمارستان‌ها، مدارس و حمل نقل مصرف شود.

پائولو کوئلیو روز چهارشنبه در توییتر خود اعلام کرد که تمامی بازی‌ها را از تلویزیون تماشا خواهد کرد، اما دیگر درباره آنها در توییتر چیزی نخواهد گفت. او نوشت: «به امید برنده شدن بهترین. و بهترین برزیل است.»