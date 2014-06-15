حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در تازهترین گفتگوی خود با خبرنگار مهر که درباره یک سوژه غیرسینمایی ولی درباره سوژه داغ این روزها یعنی جامجهانی فوتبال 2014 بود به حضور تیم ملی ایران در برزیل اشاره کرد و گفت: حضور هر یک از تیمهای ورزشی کشورمان اعم از والیبال، فوتبال و ... در عرصه های بینالمللی و با لباس تیم ملی ایران یک فرصت استثنایی و نشاندهنده روح همبستگی ملی است.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ذکر خاطرهای از زمانی که در فرانسه زندگی می کرد و تیم فوتبال ایران در جام جهانی 1998 فرانسه حضور داشت، بیان کرد: سال 1376 که مصادف با مسابقات فوتبال جام جهانی 1998 در فرانسه بود من به عنوان رایزن ایران در این کشور حضور داشتم. در آن دوران بازیهای فوتبال در مکانهای باشکوه در شهرهای مختلف فرانسه و از طریق تلویزیون های بزرگ شهری پخش می شد، خوب به یاد دارم که ایرانیان مقیم فرانسه هنگامی که بازی های ایران در جام جهانی پخش می شد به دور از هر اختلاف عقیده ای کنار هم می نشستند و یک صدا تیم ملی کشور خودشان یعنی ایران را تشویق می کردند.
وی ادامه داد: در واقع هر نوع اختلافی در مقابل یک اتفاق ملی رنگ میباخت و مردم ایران با تشویق های بی امان خود یک صدا همبستگیشان با تیم ملی را اعلام می کردند. حالا هم امیدوارم در جام جهانی 2014 به دور از هر نوع نگاه سیاسی و جناحی کنار هم بنشینیم و برای فوتبال کشورمان که در حال حاضر یکی از نمایندگان ایران در دنیا است، همصدا شویم.
این مدیر سینمایی آرزوی خود را برای تیمهای ملی والیبال و فوتبال اینگونه عنوان کرد: آرزوی من به عنوان فردی که دغدغه فرهنگ و هنر را نیز دارم این است که در کنار حضور ورزشی، حضور فرهنگی نیز داشته باشیم. به هر حال حضور تیمهای ملی کشورمان فارغ از هر نتیجه ای که میگیرند برای ما ارزشمند است و به گفته دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران ارائه یک بازی خوب برای مردم مهم است.
ایوبی پیشبینی خود از نتیجه بازیهای ایران مقابل تیمهای فوتبال نیجریه، آرژانتین و بوسنی گفت: پیش بینی بازی ها انصافا سخت است اما من امیدوارم که تیم ملی ایران در بازی های جام جهانی 2014 به یک پدیده تمام عیار تبدیل شود.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان صحبت های خود نتیجه بازی ایران مقابل نیجریه در جام جهانی 2014 که دوشنبه 26 خرداد ساعت 23:30 برگزار می شود اینگونه پیش بینی کرد: دو احتمال را پیش بینی می کنم؛ احتمال نخست اینکه ایران در نخستین بازی خود در مقابل نیجریه برابر می شود و یا با اختلاف یک گل از حریف پیشی میگیرد.
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